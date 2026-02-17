La UCA aprueba un presupuesto para este año de 208,5 millones de euros

La Universidad de Cádiz ha aprobado un presupuesto para el año en curso que asciende a los 208,5 millones de euros, lo que supone un 0,33% más que el último año. Una partida a la que se llega, en gran medida, por la financiación pública ordinaria, que este año debe aportar 158,7 millones de euros, que representa el 82,75% del total de los recursos del presupuesto operativo del año y el 76,14 % de las previsiones globales de ingresos.

Y es que en materia presupuestaria, la UCA diferencia el presupuesto operativo (“que puede ser ejecutado desde su primer día de vigencia, caracterizado por unas previsiones de los recursos que deben cumplir como requisito común mantener un alto grado esperado de materialización a lo largo del ejercicio económico con objeto de no incurrir en déficit”, según explica la institución) y presupuesto “de nuevos ingresos” (que hace referencia a “las previsiones de ingresos y gastos con una finalidad específica cuya disponibilidad queda supeditada a la efectiva obtención de los recursos”).

De este presupuesto, que supera en 3,7 millones de euros al que tiene en vigor desde hace escasas fechas el Ayuntamiento de la ciudad, el coste de la plantilla es el principal gasto. Un total de 151.104.258 euros destinará la UCA a este concepto en 2026, lo que supone el 72,45% del total. A este respecto, destaca la Universidad “el significativo incremento en los costes de personal, fruto de los acuerdos alcanzados en materia de retribuciones en las Universidades Públicas Andaluzas y el incremento retributivo para el conjunto de los empleados públicos”. De hecho, supone un incremento con respecto al ejercicio de 2025 de 5,6 millones de euros, nada menos.

En el lado contrario, tiene como principal fuente de ingresos la financiación pública ordinaria. O lo que es lo mismo, la aportación de la Junta de Andalucía, que este año asciende a 158,7 millones de euros (el 82,75% del total de los recursos del presupuesto operativo).

A este respecto, matiza el informe presupuestario que el límite máximo de gasto que tiene la UCA este año es de 242,2 millones de euros, fijándose el techo del gasto no financiero en 241,5 millones.

Analizando el presupuesto, se destaca también el destino de 11,5 millones de euros a programas propios de investigación, lo que supone un 6% del presupuesto operativo (por encima del mínimo exigido en la normativa actual, que es el 5%).

Con estas claves principales respecto a las cuentas del presente ejercicio, en materia de ingresos cobran también relevancia los procedentes de las tasas y precios públicos por la prestación de servicios universitarios (24,2 millones de euros) y las transferencias de capital (12,3 millones), así como los 457.000 euros que se prevén incorporar como remanentes de tesorería de años anteriores, que se destinarán a amortizar préstamos.

Los gastos previstos

En el apartado de gastos, se destacan también las partidas destinadas a atender los bienes y servicios (27,8 millones, que supone un 13,33% más que en 2025), que es el capítulo que engloba todo lo relacionado con el funcionamiento de los cuatro campus y de otros centros y escuelas vinculados a la UCA, con conceptos tan variopintos como la limpieza de instalaciones, las reparaciones y mantenimiento, el consumo de luz, agua, gas y combustible; el mantenimiento de las herramientas informáticas, el material docente, la vigilancia y seguridad, las comunicaciones telefónicas, postales o informáticas; las revistas, libros y publicaciones que se editan; los servicios de jardinería, los seguros, o las acciones de formación del personal o celebración de reuniones, conferencias y cursos; entre otros conceptos.

También se señalan los gastos para inversiones, de 19,4 millones de euros (destacando las vinculadas al Plan General de Mantenimiento de Instalaciones, dotado con 550.000 euros; el Plan Anual de Mejoras de Instalaciones, que prevé la primera fase de las obras de la Casa del Estudiante por medio millón de euros; o los 200.000 euros para la ampliación del Centro de Procesamiento de Datos de la Universidad).

La UCA se reserva también 9 millones de euros para becas y ayudas. Además de un Fondo de Contigencia para “atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio”, de 240.000 euros. Y unos gastos financieros de apenas 183.000 euros que completan ese total de gastos previstos en esos 208,5 millones de euros.