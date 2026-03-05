La UCA en Egipto: La segunda fase para recomponer el Templo de Karnak

La UCA ha completado la segunda fase de su misión hispano-egipcia en Luxor: la caracterización y conservación de sillares de piedra del Conjunto Arqueológico de los Templos de Karnak, que es uno de los mayores complejos religiosos de la Antigüedad. Un proyecto que persigue desvelar parte del gigantesco rompecabezas de miles de grandes piezas arquitectónicas elaboradas en diferentes tipos de rocas y con diferentes cronologías, que se encuentran dispersas en varios conjuntos de mastabas (bases de hormigón) de exposición al aire libre existentes en el complejo monumental.

Bajo la codirección del doctor Abdelrhman Fahmy y el profesor de la UCA Eduardo Molina, esta iniciativa representa la única misión española con autorización vigente en este conjunto arqueológico, "un enclave donde los permisos de investigación son excepcionalmente limitados", explica, lo que confiere un especial interés científico y patrimonial a escala internacional.

Las labores concretas de esta segunda campaña contemplan la ampliación del proyecto hacia una nueva área que contiene cientos de bloques de arenisca sin documentación previa, datados en los reinados de Tutmosis III y Ramsés II. Un sector "recientemente estudiado que posee un valor arqueológico excepcional, ya que puede contribuir a clarificar la evolución histórica y arquitectónica del complejo de Karnak", puntualiza el profesor de la UCA. Así, las primeras observaciones indican que "podría tratarse de uno de los contextos más antiguos preservados dentro del recinto, proporcionando evidencia valiosa para interpretar fases constructivas, reutilización y actividad ritual".

En cuanto al primer hito relevante de esta segunda campaña se encuentra la consolidación de varios de los bloques con distintos grados de deterioro para evaluar su eficacia y su aplicación a gran escala en el conjunto.

En la puesta en marcha del proyecto se combinan tecnologías avanzadas que incluyen documentación 3D de alta resolución, mapeo digital y métodos científicos de conservación con un enfoque arqueológico riguroso. Una metodología "integral y no destructiva que tiene como objetivo proteger los bloques, descifrar su posición y función originales, aportando nuevos resultados al conocimiento académico sobre Karnak".

Proceso de restauración de un bloque por los restauradores del conjunto arqueológico / UCA

La UCA implanta técnicas pioneras en Karnak

Otro de los hitos de este proyecto único ha sido la aplicación pionera de la técnica de georradar dentro del propio conjunto arqueológico, en lo que ha resultado "una situación excepcional en un espacio donde las intervenciones están sometidas a fuertes restricciones". Una prospección que ha perseguido comprobar la posible existencia de estructuras enterradas en una de las áreas más antiguas del complejo, tal y como apuntan estudios recientes. Estos resultados aún se encuentran en fase de análisis, aunque parece prometedores para la "identificación de indicios significativos en el subsuelo". De los resultados dependerá en buena parte la planificación de las zonas a excavar en la tercera campaña a finales de este año 2026, en la que presumiblemente también estará la UCA.

Y es que el proyecto Karnak Stones, que acaba de completar su segundo año de trabajo, tiene una duración prevista de diez años (2024-2033), consolidándose como una investigación de referencia en el contexto egipcio gracias a su enfoque innovador basado en la aplicación de técnicas no destructivas poco empleadas hasta ahora en Egipto para el estudio de al caracterización, procedencia y conservación de los materiales de construcción del conjunto monumental.

Estos trabajos han tenido una difusión nacional e internacional, con proyección hacia futuras publicaciones científicas, exposiciones, conferencias y materiales educativos; aparte de fortalecer las relaciones culturales y la cooperación internacional de esta iniciativa multidisciplinar que sitúa por primera vez a la UCA en Egipto.