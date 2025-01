Turismo en Cádiz: 5,3 millones de turistas, 2.500 millones de euros de ingresos y 240.00 trabajadores

Cádiz/El consejero de Turismo y Andalucía Global, Arturo Bernal, ha hecho valer esta mañana en Cádiz el peso del sector en una provincia que cerró el mes de septiembre con 5,3 millones de turistas, con 2.500 millones de ingresos y con 240.000 trabajadores. La previsión al cierre a diciembre de 2024 es que se alcancen los 6 millones de visitantes y los 3.000 millones de euros de caja.

El gasto medio por persona y día en la provincia fue de 96 euros, de manera que Cádiz se coloca a la cabeza de Andalucía en esta estadística, añadió el consejero, consolidando así su apuesta por un turismo de mayor calidad y de mayor nivel adquisitivo.

Arturo Bernal aportó estos datos a los periodistas este mediodía de viernes 3 de diciembre después de la firma de un convenio "de sostenibilidad y convivencia" con el Ayuntamiento de Cádiz mediante el que ambas instituciones refuerzan su colaboración en el control de las viviendas de uso turístico (VUT) ilegales. El responsable del Ejecutivo andaluz compareció junto al alcalde de Cádiz, Bruno García; la delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Mercedes Colombo; la delegada territorial de Turismo, Tania Barcelona; y las concejalas de Turismo y Vivienda, Beatriz Gandullo y Ana María Sanjuán, respectivamente.

El consejero insistió durante su intervención en que no se puede achacar ni al turismo ni a las viviendas de uso turístico la falta de vivienda o el difícil acceso a alquileres asequibles ni en Cádiz ni en Andalucía "porque es irresponsable", dijo en referencia a las críticas de los partidos de la oposición. "Solo el 4% de las viviendas en alquiler de Andalucía son de uso turístico", apuntó Arturo Bernal.

Bruno García manifestó su intención de seguir rebajando hasta ese 4% el número de viviendas de uso turístico en Cádiz, ahora en torno a un 4,3%, calculó; y reforzó su intención de continuar controlando y sancionando a los propietarios de VUT que no cumplan con la normativa urbanística municipal.

El alcalde explicó que una manera de abordar el problema de la pérdida de población de Cádiz es "lograr un equilibrio entre turismo y vivienda residencial". "Firmamos un convenio con una vigencia de cuatro años de coordinación entre ambas instituciones para aunar esfuerzos para velar por el cumplimiento de la normativa en lo referente a las viviendas de uso turístico. Este convenio sirve para ratificar lo que se está haciendo desde hace meses desde la Junta de Andalucía y desde este Ayuntamiento", explicó.

Así, el alcalde recordó que desde agosto las VUT no se pueden registrar automáticamente, sino que la Junta informa al Ayuntamiento y este comprueba si cumple o no con la normativa urbanística. Y en el caso de que no cumpla, la vivienda no se incluye en el registro de VUT de la Junta. El convenio contempla, además, la creación de una comisión de seguimiento.

49 VUT menos que las recibidas

Bruno García proporcionó algunos datos que, a su juicio, "tapan ciertos relatos que se dan esta ciudad". "Desde el 1 de junio de 2023, fecha de entrada del actual equipo de Gobierno, se han cancelado ya las licencias de 425 VUT. De ellas, 385 han sido a petición de este Ayuntamiento de Cádiz. Hay una clara política de cancelación de licencias cuando no se cumple con la normativa", dijo el alcalde. "En 2024, por primera vez desde 2016, el número de viviendas turísticas ha bajado. Son 215 menos que el año pasado. En junio de 2023 había 2.472 viviendas y actualmente hay 2.423, es decir, 49 viviendas menos de las que recibimos", añadió.

"Además de las cancelaciones, hemos tomado otras medidas restrictivas, como la puesta en marcha de un mecanismo para sancionar a aquellos propietarios que están operando de manera irregular respecto a la normativa urbanística. Son 19 sanciones de 10.000 euros cada una. Hemos establecido un tope del 4% de viviendas turísticas respecto a todo el parque residencial, un dato que venía de equipo de Gobierno anterior, y que vamos a aplicar la tarifa comercial industrial de agua a las viviendas turísticas", agregó.

"Reforzamos nuestro compromiso, reforzamos el control de las viviendas de uso turístico, hemos sido y vamos a ser aún más restrictivos y este convenio viene a hacer más fuerte nuestra colaboración", resumió el alcalde.