El tranvía metropolitano conectará la avenida de Astilleros con Puerto América en Cádiz

La segunda línea del tranvía metropolitano, que debería de unir Cádiz con Jerez cruzando el puente de la Constitución de 1812, es un proyecto que hoy tiene pocas posibilidades de hacerse realidad a corto y medio plazo.

El coste de la primera línea y los años que se tardaron en construirla, uniendo Chiclana con San Fernando y la capital, no anima a cerrar el anillo del transporte público en la Bahía, a pesar de la buena aceptación que está teniendo este medio de comunicación desde su entrada en servicio.

Sin embargo, a pesar de estas dudas sobre la viabilidad económica y temporal de la segunda línea del tranvía dependiente de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento ha mantenido la defensa de este sistema público de comunicación.

Así, entre las alegaciones que el Ayuntamiento de Cádiz presentó al Plan de Transporte Metropolitano de la Bahía de Cádiz, que acaba de aprobar el Consejo de Gobierno de la Junta, fue aceptada una centrada en el uso del tranvía urbano por el interior de la ciudad.

Ahora el Plan incluye dentro de su apuesta por el transporte público, como forma de comunicación tanto entre ciudadanos como dentro de ellas, la creación de una línea para el tranvía entre la avenida de Astilleros y Puerto América.

Aunque la Junta no proyecta la segunda línea del metropolitano para los próximos años, el Ayuntamiento sí considera necesario reservar una plataforma para este medio de transporte en el viario de la ciudad, sobre todo porque Cádiz no está sobrada de suelo al que se le pueda añadir a medio o largo plazo este sistema de transporte.

En un primer momento está plataforma, que ocupará el espacio central de la futura avenida de Astilleros (que contará además con dos carriles para vehículos en cada sentido, un carril para las bicicletas y el acerado para los peatones), terminaba en la misma avenida de Astilleros, con un andén para los usuarios. Sin embargo, el plan municipal extiende la posibilidad de llegar hasta Puerto América en tranvía en un futuro.

La Autoridad Portuaria está a punto de iniciar las obras de transformación de sus muelles para su conexión con la trama urbana de la capital. En este diseño se incluye un viario para el tranvía que atravesará el Muelle Ciudad para, desde allí, conectar con todo el espacio que va a quedar libre en el actual mulle de Contenedores, que se trasladará en un año a su nueva ubicación.

Se considera esta zona de expansión del casco antiguo como relevante para la economía de la ciudad, con una apuesta por espacios culturales, comerciales y de ocio lo que sin duda animaría al uso del tranvía para acceder a este nuevo espacio lleno de equipamientos.