Los trabajadores de la Autoridad Portuaria de Cádiz piden a Teófila que “ponga pie en pared”

Cádiz/Los ánimos están ya caldeados en el seno de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC). Su comité de empresa formado por representantes de Comisiones Obreras, UGT y Coordinadora contactaba en días pasados con este periódico con ánimo de dar a conocer la situación de “incomunicación” que existe a día de hoy entre los trabajadores del ente portuario y la Dirección.

Hablan de “dejación” y recuerdan que la actual plantilla del organismo presidido por Teófila Martínez da trabajo directo a unos 160 trabajadores, y que, de manera indirecta, puede estar dando ocupaciones a más de 11.000 personas si se tiene en cuenta que el puerto de Cádiz no es sólo Cádiz sino que abarca también los municipios de Puerto Real y El Puerto de Santa María.

La gota que les ha colmado el vaso de la paciencia es el hecho de que dicen llevar ya cinco años con el mismo acuerdo local, cuando de los 27 puertos de referencia del territorio nacional, ya hay 17 que han firmado este documento con nuevas incorporaciones y totalmente actualizado. Pero aquí siguen esperando “y desconocemos los motivos y esta falta de diálogo va en detrimento de una plantilla que se siente ya frustrada”. “Estamos ya hartos de escritos a los que ni contestan, a reuniones de las que salen compromisos que van directamente al cajón de las cosas ya pactadas y no puestas en práctica. Es un saco roto”.

Representantes sindicales del personal de la Autoridad Portuaria. / Joaquín Benítez

Así se expresaban Jesús Pérez, de CCOO, Pedro Pérez, de Coordinadora TPA, Luis Treceño, por parte de UGT, y, como presidente del comité de empresa David Pérez.

La situación dicen que es tan preocupante que afirman todos a una que cuando llevan algún tema a la Dirección les dicen que “si queremos, que denunciemos”. “El director del puerto interpreta la gestión de la APBC como si se tratase de una cooperativa. Este señor tiene una visión un tanto difusa de lo que es un ente público que tiene como principal actividad los servicios portuarios a la comunidad”.

Pero todo esto no se limita tan sólo a un acuerdo local, que para los empleados de la APBC se convierte en los diez mandamientos, sino que todo esto influye, según advierten, en la seguridad dentro del propio puerto. “Nos están contando una historia sobre la integración puerto-ciudad y no estamos formados para afrontar este reto porque nos falta información y formación”.

Se muestran seriamente preocupados por situaciones que se viven en la dársena portuaria de El Puerto, donde a veces se encuentra un único policía portuario al frente de la seguridad de un recinto de muchos cientos de metros, donde se registran enfrentamientos, botellones, “hasta carreras de coches”, advierte la representación laboral de los trabajadores de la APBC.

En cuanto al tema de la integración puerto-ciudad, “como comité siempre nos hemos mostrado en contra porque consideramos que no es bueno quitarle terreno porque mañana podría ser necesario. Es una empresa que da servicio y no puede estar regalando suelo ni tirando los dineros”. Consideran que “se ha empezado la casa por el tejado. Al comité le han preguntado y siempre nos hemos opuesto. No es normal que el suelo portuario se use para un gimnasio, una gasolinera o un lavadero de coches.

En el tema de las contrataciones, admiten desde el comité de empresa de la APBC que “no tenemos personal de base. Hay muchos jefes y pocos indios”. Y resulta singular que el propio presidente del comité, David Pérez, sabe que Teófila Martínez no está ahí para hablar con ellos “pero creemos que ella tiene que poner pie en pared y debe dar un golpe en la mesa. Ella reconoce que falta comunicación.

Y puestos a demandar formación e información, desde el comité de empresa se muestra preocupado por la llegada del tren tanto a Cabezuela como a la dársena comercial y “no estamos formados para eso. Cada vez más servicios y menos gente”.

Los trabajadores del puerto de Cádiz confían en que la Dirección de la APBC reaccione ante esta denuncia pública. “Y si no lo hace, tendremos que elevar esta propuesta a Madrid de manera que vean en toda España que en Cádiz no hay diálogo. Ya luego vendrán otras medidas que aún preferimos no desvelar...”