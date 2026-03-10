Trabajadores de Afanas Cádiz piden la dimisión del presidente de la entidad

El portavoz del grupo municipal socialista, Óscar Torres, y el secretario general del PSOE de Cádiz capital, José Ramón Ortega, han mantenido una reunión, a solicitud del comité de empresa de Afanas Cádiz, en la que les han trasladado la situación laboral que atraviesa la entidad.

Durante la reunión, los representantes de la plantilla -que agrupa a unos 130 profesionales que atienden a más de 300 usuarios- han trasladado a los responsables socialistas un escenario de "tensión laboral". Entre las principales quejas destaca la imposición unilateral de un calendario laboral rechazado por la mayoría de los trabajadores, así como el recorte en los tiempos de descanso, una medida que afectaría directamente al bienestar físico y mental de un personal que desempeña una labor esencial. Por otro lado, el comité ha manifestado su preocupación por la falta de transparencia en los procedimientos de contratación del personal que lleva a cabo la actual junta directiva.

Los trabajadores han señalado con preocupación el deterioro del clima laboral, motivado, según sus propios representantes, por el trato recibido por parte del actual presidente de la entidad, así como la imposición de cualquier modificación laboral que afecta a la plantilla. Incluso los propios trabajadores han trasladado que la solución para que el clima laboral vuelva a ser positivo debe pasar por la dimisión del presidente, José Javier Díaz Fernández, que fue revalidado el pasado 30 de junio en su cargo.

El comité, que ya desde el año pasado viene expresando sus quejas por la gestión, ha instado a la junta directiva del centro a poner en marcha todas las medidas necesarias para garantizar que los trabajadores no pierdan ningún derecho y han puesto en valor la importancia de un servicio que trabaja con usuarios especialmente vulnerables.

Para finalizar, los representantes de los trabajadores han señalado que gran parte de los fondos económicos de Afanas provienen de financiación pública y eso se debe traducir en transparencia, condiciones laborales dignas y una atención de excelencia para los usuarios y sus familias