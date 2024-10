Tosantos de Cádiz 2024: Todas las actividades en el Mercado Central y Virgen del Rosario

Cádiz/Como la fiesta "más nuestra", la que tiene un origen netamente "gaditano" aunque "haya sido replicada en localidades vecinas, algo que nos llena de orgullo", la festividad de los Tosantos de Cádiz 2024 ha sido presentada este miércoles por la teniente de alcalde de Fiestas del Ayuntamiento, Beatriz Gandullo; la pregonera de la cita de este año, la periodista Miriam Peralta; el presidente de la Asociación de Detallistas de los Mercados Municipales (Asodemer), José Luis Paramio; y el propietario del puesto que protagoniza el cartel de este año, Juan Fernández.

Artífices todos de una celebración "muy importante y especial" que lleva adherida un fuerte componente de transmisión de padres a hijos, "de tradición", tanto del lado de los detallistas como de los espectadores, tal y como, de una forma u otra, han dejado ver los intervinientes en la presentación de una fiesta que este año se celebra el lunes 28 de octubre a partir de las 18.00 horas en los Mercado Central y Mercado Virgen del Rosario.

Porque el Concurso de exornos en estas dos plazas de intramuros y extramuros son el alma viva de una costumbre que hunde sus raíces en el siglo XIX. Así "de la tradición de ir al mercado de hacer acopio de provisiones antes de los días festivos donde pronto empezaron a adornarse los puestos e incluso a hacer un baile", deviene esta actual fiesta donde la sátira, el ingenio y la crítica se materializa en no pocas ocasiones en las decoraciones de los puestos de las plazas que intervienen en un concurso cuyo plazo de inscripción está abierto "hasta el próximo día 23 de octubre".

"Hombre, creo que contamos con los mismos participantes del año pasado, pero nos gustaría que se inscribieran más. Pero es verdad que decorar los puestos es algo muy complicado, requiere mucho esfuerzo, de hecho, cada año siempre decimos, el año que viene ya no lo hago, pero al final, lo haces, porque esto te sale del corazón, porque es una tradición que pasa de padres a hijos. Pero sí, cuesta, cuesta que la gente se anime si no le late", ha confesado el portavoz de Asodemer que también ha agradecido al Ayuntamiento "las luces que nos han puesto este año porque otros años estaba aquello muy oscuro por dentro".

Transmisión y tradición que es la que recibió Juan Fernández de su padre, "uno de los pioneros en también animarse a adornar los puestos para el Concurso", le ha reconocido Paramio al gaditano cuyo comercio del mercado Virgen del Rosario protagoniza el cartel anunciador de Tosantos que se ha desvelado en este acto. Una imagen de un primer plano de una de las estatuillas hecha de almejas de aquel Museo del Terror que se alzó como ganador del certamen del pasado año. "Para mí ha sido un premio muy especial por eso mismo, porque mi padre fue el que me inculcó esta tradición", se ha emocionado Fernández cuya obra ha sido reproducida a través de una fotografía realizada por David Revuelta.

Actividades de Tosantos en los mercados

Además de agradecer su implicación a todas estos detallistas, Beatriz Gandullo también ha presentado el programa de actividades que lleva implícito la fiesta alrededor de los Mercados dedicada al público infantil, "por lo que este año hemos optado por adelantar su horario", ha precisado.

Así, a partir de las 17.00 horas, y hasta las 20.00 horas, en el entorno del Mercado Central la formación musical Jamba Brass Band será la encargada de animar el ambiente junto con la animación de Barrigones y el pasacalles Mundo Circo.

En el mismo horario, en el Mercado Virgen del Rosario, se propone un pasacalles de Superhéroes y otra de la formación Big Dancers.

Además, según ha explicado Gandullo, en una y otra plaza se repartirán 1.000 bolsas con dos piezas de fruta cada una destinadas a los niños y niñas. "Creemos que es un momento bastante propicio para hablarles de la alimentación saludable que es la que pueden encontrar en nuestros mercados donde hay un gran producto y unos grandes detallistas", ha alabado.

El pregón de Miriam Peralta: "Estaré muy bien acompañada"

"Bueno, yo ni canto, ni bailo, y tampoco soy Lola Flores, así que tampoco puedo decir eso de pero no se la pierdan", trufaba con su televisiva sonrisa la periodista Miriam Peralta que promete dar "lo mejor" de sí y de su "faceta como profesional" de los medios de comunicación en el pregón de Tosantos 2024. "Haré lo que se espera de mí y estaré muy bien acompañada", ha resumido.

Así, y sin desvelar las sorpresas que siempre lleva aparejado un acto como este, la periodista de Onda Cádiz ha avanzado que su proclama, que tendrá lugar el 23 de octubre a las 19.00 horas en el Centro Municipal de Arte Flamenco de la Merced, tendrá mucho que ver con su labor pública. "A ver, no voy a montar un palco del Falla en la Merced, ni mucho menos, no es mi intención ni creo que sea el objetivo, pero sí puedo decir que voy a estar muy bien rodeada y que cuando he levantado un teléfono he tenido a mucha gente al otro lado que me ha dicho sí, y eso me ha hecho muy feliz", ha venido a decir la puertorrealeña más gaditana de los medios de comunicación.

Además, aunque ha confesado que le costó aceptar el encargo "por la responsabilidad que implica", para Peralta ha significado un ofrecimiento "muy especial" pues sabe de primera mano "cómo se trabaja en un puesto, qué es ajustar las cuentas, qué es trabajar con el puesto cerrado atendiendo proveedores" y todo el esfuerzo que requiere el trabajo de los detallistas. "Mi pareja, mi suegra, mi cuñada viven de un puesto en la plaza de Chiclana del que son propietarios. Así que sé bien de qué se trata este trabajo. Bueno, nada más que decir que mi perra se llama Canela y mi casa Mi Pimienta, porque tenemos un puesto de especias", ha vuelto a reír la periodista de la televisión pública gaditana que se siente "muy honrada" por preguntar una fiesta "tan especial y tan gaditana" como los Tosantos.