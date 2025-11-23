De Toma Castaña a Lumbre: El 'luminoso' relevo en la Navidad flamenca del Teatro Falla de Cádiz

La emoción, el cariño y, sobre todo, “las ganas” acompañan a David Gavira, director de Lumbre, en los días previos al debut en el Gran Teatro Falla de su grupo de villancicos. Y la “responsabilidad”, no es para menos, ya que el grupo gaditano viene a tomar el relevo de toda una institución en la Navidad patria, el grupo Toma Castaña que, después de 22 años de su primera vez en el coliseo gaditano, no estará este año en estas tablas. “Nos tenemos mucha admiración y mucho cariño, de hecho, algún detallito habrá la noche del 4 de diciembre en el Falla para ellos...”, adelanta el músico gaditano que coge el testigo con un espectáculo “trabajado y cuidado” que, a buen seguro, estará a la altura del Falla.

Un relevo luminoso, como anuncia el propio nombre de la formación, y cosido con hilo invisible ya que el propio David Gavira formó parte durante varios años de Toma Castaña antes de lanzarse a crear su propia formación. “Por eso, porque yo he vivido la que se formaba en el Falla con Toma Castaña, le prometí a los míos cuando empezamos que los iba a llevar a ese escenario”, se congratula por el compromiso cumplido.

Restaurantes, bares, teatros de centros educativos, salas de fiesta... Lumbre se ha curtido “poquito a poco”, de manera “muy modesta”, ganándose un nombre en las fiestas navideñas durante diez años. “Por eso sabe más bonito, por todo el trabajo hecho y, bueno, por la casualidad también de poder celebrar nuestro décimo aniversario en el Falla”, celebra el director de Lumbre, nieto de la añorada Gertrudis, hermana de los bailaores Pablo y Jineto, de la saga gitana y flamenca gaditana de los Jinetos de la cual el cantaor Juan Villar es su gran exponente actual.

Quizás por ello, Gavira ha procurado que “la tradición”, “lo añejo”, esté muy presente en el repertorio de villancicos flamencos de su grupo, “junto a otras composiciones con arreglos más actuales, que suenan más hoy, pero siempre, siempre, mirando a la tradición, yo creo que eso es lo que define a Lumbre, un grupo de villancicos flamencos actual pero que nunca pierde la esencia de lo antiguo”, valora.

De hecho, enmarcado en ese respeto a los que vinieron antes, Lumbre realizará durante su actuación “un homenaje” al grupo de villancicos de mujeres de la peña La Perla de Cádiz que comandaba el llorado Enrique Franco. “Luisa, su mujer, me pasó varias grabaciones de ellas y lo que he hecho es coger partes de diferentes villancicos que armonizaban bien para hacer, digamos, un nuevo tema, primero, en menores, pero que luego pasa a mayores, y me gustaría subir al escenario a las mujeres de ese grupo que estén todavía con nosotros y en condiciones de poder subir”, adelanta Gavira.

Quien sí estará también en ese especial momento será Joaquín Linera Niño de la Leo, alma mater de Toma Castaña, que este año continúa con sus actuaciones en otros escenarios “Lo invitaremos a participar en este homenaje y, por supuesto, le voy a dedicar unas palabras”, promete.

Un punto álgido de emoción rodeado por todo un repertorio “completamente nuevo” como suele hacer Lumbre cada año. Eso sí, acompañado por un par de popurrís donde aglutinan fragmentos de villancicos de años anteriores.

Un repertorio “muy completo y variado en estilos” que se inaugurará con un inusual palo en el contexto navideño, por martinetes. “No lo haría si no confiara en mi gente, pero es que lo pueden hacer, vamos, que ya me han demostrado en los ensayos que lo hacen, de maravilla, lo bordan”.

Su gente, Lumbre, que son las voces femeninas de Ángeles Rivera, Inma Romero y Laura Castro, a las que este año se une Luci Paramio; las voces masculinas de Juan Güito, Sergio Batista, Iván Verdugo y la nueva incorporación de Jesuli El Bohiga; y que cuenta con los músicos Daniel Bommatti (guitarra), Soleá Gatica (flauta), Carlos Villoslada, “todo una eminencia y un pionero en introducir el saxo en el flamenco”, Javi Portela (piano) y Pablo Cadenas (bajo). “Además –suma– estamos muy contentos porque llevamos también un trío de cuerdas formado por la grandísima violinista Lara Sansón, Abi Prián con la viola y Manuel Moro con el chelo”.

Y artistas invitados, por supuesto. A la presencia habitual, “digamos que es nuestra artista invitada de honor”, de la cantaora Manoli de Gertrudis, madre de Gavira, se suman este año Encarna Anillo, Miguel Katumba y Riki Rivera, artistas, todos, con una ligazón especial con David Gavira tanto a nivel personal como profesional. “Bueno, y tanto Miguel como Riki se han comprometido a estrenar en directo sus últimas temas allí con nosotros”, les agradece el director de Lumbre.

Además del estreno en el Gran Teatro Falla el próximo 4 de diciembre, Lumbre ya tiene cerradas actuaciones en Madrid (13 de diciembre), Alcalá del Valle (20 de diciembre) y Córdoba (28 de diciembre), entre otras.

Toma Castaña, el 13 de diciembre en el colegio San Felipe Neri

Aunque este año no estará en el Teatro Falla, Toma Castaña tiene una agenda con momentos tan señeros como la fecha del 13 de diciembre cuando está pevista su actuación en el colegio San Felipe Neri para apoyar a la Hermandad de la Sagrada Cena que busca recaudar fondos para la primera salida de la Reina de todos Los Santos en el Domingo de Ramos.

El evento será a las 20.00 horas con un donativo de entrada de 15 euros que se pueden adquirir en la Casa de Hermandad (c/ Sopranis 14) los miércoles y viernes de 19.00 a 21.00 horas o en la web de Giglon.