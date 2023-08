Toldos para aguantar el calor: la demanda de los artesanos de San Juan de Dios en Cádiz

La plaza de San Juán de Dios de la capital gaditana ha ido recobrando vida durante los últimos años. Desde hace diez años, es común ver puestos donde comercializan productos artesanos. Muchos visitantes encuentran oportunidades únicas para regalar o para agrandar su propio ajuar.

De los primeros puestos que pueden encontrarse es el de María de los Ángeles Rizo, donde se venden productos exclusivos de cuero hecho a mano. Rizo colabora en el mercado artesanal desde sus comienzos, desde el año 2012. En 2023, ya sin las restricciones sanitarias por la crisis del coronavirus, está volviendo otra vez a crecer su número de ventas, ya que "el turismo ha vuelto y Cádiz se está poniendo de moda".

"Se nota mucho cuando llega un crucero en la ciudad, muchos clientes son turistas procedentes de los barcos". Aunque en la ciudad está muy afianzada su marca, ya que en su taller también vende sus bolsos, correas o bandoleras. Ahora, en pleno verano, combate el calor con un pequeño toldo de su puesto comercial.

Otro de los comerciantes es Roberto. En su caso, está a cargo de la empresa 'Vitralism', donde vende productos hechos a mano y fabricados con vidrios como pulseras, colgantes, pendientes y en ciertas temporadas productos de decoración. La meteorología es algo que influye en el volumen de clientes. No obstante, ellos siguen produciendo el resto del año de forma independiente.

Aprovecha la ocasión para comentar uno de los problemas que se ha ido arrastrando durante los dos últimos años. Para contextualizar, antes disponían de un toldo que se colocaba por la festividad del Corpus Christi. Después, se aprovechaba este toldo para los comerciantes, porque daba sombra en el pasillo central de la plaza, acomodando el espacio para los clientes. Según explica este vendedor, "desde el Ayuntamiento expusieron que la causa de no colocarlo, es porque el toldo dificulta el crecimiento de las palmeras". Por ello se pide que se contemplen otras alternativas para evitar los riesgos que producen las altas temperaturas.

Horarios de los puestos artesanales de Cádiz

Adriana Siri, propietaria de 'Deseo Concedido', comercia con productos relacionados con los personajes Disney fabricados con arcilla polimérica. La artesana comenta que tanto ella como sus compañeros están todo el verano de 10:00 a 14:00 horas, luego en Navidad en la Plaza de la Catedral y el resto del año cuando llegan cruceros. Sin embargo, Adriana vende a través del comercio electrónico, donde recibe multitud de pedidos a lo largo del año.

"Nosotros vendemos productos originales y únicos". Su público es muy variado, reconoce tener muchas familias atraídas por la originalidad de sus muñecos. Para lidiar con las pérdidas, se suma a la demanda de sus compañeros para buscar una solución que refugie de los rayos del sol, tanto a ellos como a sus clientes.

Allí mismo, también está María del Carmen, quien vende productos hechos con papel. Su producto estrella son las encuadernaciones, que resultan originales y atractivas. Después de las 13 horas, el público decae por las elevadas temperaturas. De no ser por el punto estratégico donde están colocados, no recibirían tantos usuarios. "Hay épocas del año que nos vemos obligados a cambiar de emplazamiento, como en Carnaval. Nos colocamos en Canalejas, pero no es lo mismo, bajan las ventas al no ser un sitio de paso", aclara. La mayor parte de los ingresos de estos comerciantes viene dado por los turistas de los cruceros, que nada más salir del barco se topan con este mercado.