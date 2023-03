Más de un centenar de medidas para fortalecer el comercio del casco histórico de Cádiz

Cádiz Centro Comercial Abierto tiene ya su nuevo Plan estratégico para el trienio 2023-2025 después de que en la mañana de este martes se haya presentado en el Edificio Simón Bolívar de la Universidad de Cádiz (UCA). En el mismo han estado presentado el rector de la UCA Francisco Piniella, junto al presidente de la asociación Cádiz Centro Comercial Abierto (CCCA), José Amaya, y el director General de Emprendimiento, Empresa y Egresados, José Sánchez.

Ha sido un acto muy nutrido con representantes de todos los ámbitos implicados (administraciones públicas, partidos políticos, asociaciones vecinales, culturales, entidades financieras, colegios profesionales y comunidad universitaria) han asistido al acto público de presentación de un documento “ambicioso, participativo y exigente”. Entre los asistentes había hasta cinco candidatos a la Alcaldía de Cádiz: David de la Cruz (Adelante Andalucía), Bruno García (PP), Óscar Torres (PSOE), Eugenio Belgrano (Ahora Cádiz) e Ismael Beiro (Cádiz sí), además de representantes de Ciudadanos y Vox.

La elaboración de Plan Estratégico es el resultado del convenio de colaboración suscrito entre la asociación de comerciantes y la UCA en 2022 y del contrato de transferencia específico establecido para la realización de una necesaria herramienta que, tras las fases de diagnóstico y propuesta y el trabajo participativo de un centenar de personas, desplegará sus 40 líneas de acción y más de 100 acciones concretas en los nueve apartados prioritarios y a lo largo de los próximos tres años.

Concretamente, un equipo de profesorado de la Universidad de Cádiz, integrado por los investigadores José Sánchez y Julio Segundo por parte de la UCA y Ángel Pérez como gestor externo, ha llevado a cabo este estudio en los últimos meses, “utilizando una metodología muy participativa, de la que han formado parte tanto asociados como consumidores de la entidad gaditana”, según ha detallado el rector de la UCA.

Francisco Piniella en el discurso que ha realizado ha comentado que “los centros comerciales abiertos de las ciudades son un termómetro de la pujanza y el dinamismo de éstas. Están llenos de amenazas: la despoblación de los centros históricos en beneficio de los barrios exteriores o zonas metropolitanas, la presión de las grandes superficies, el reto de las nuevas tecnologías y la necesaria transformación de los procesos....Ahora bien, debemos ser audaces y estar a la altura de los nuevos desafíos para, de este modo, centrarnos en las oportunidades”. Por ello, la Universidad de Cádiz se sitúa de nuevo en la transferencia de conocimiento a su entorno, “tenemos que ser una institución de utilidad a la sociedad a la que servimos”.

José Amaya ha aclarado que “era un compromiso de la Asociación”. Se trata de un estudio “súper ambicioso con muchas acciones. Gracias a la UCA y al formidable equipo que se ha involucrado y a la Junta directiva y a todos los socios que nos hacen crecer”. El presidente de la asociación Cádiz Centro Comercial Abierto ha subrayado que “tenemos que mejorar la profesionalización del sector. El documento será nuestra guía de trabajo. Ha sido muy participado con las aportaciones de vecinos, clientes, administraciones...”. No obstante, ha puntualizado que “es un documento vivo, abierto a modificaciones y nuevas propuestas en el tiempo”, pero que les ha confirmado una realidad de la que partir y es que “solos no podemos, con la unión de todos es la única manera de desarrollar este plan que va a beneficiar a toda la ciudad”, como propuesta global no solo para este colectivo sino también para su entorno social, político, cultural y económico.

Fortalezas y debilidades

Tal y como ha explicado José Manuel Sánchez Váquez, en primer lugar, se ha realizado un análisis en profundidad de la situación del comercio gaditano. Sus establecimientos se dedican mayoritariamente (20,36%) al comercio al por menor (excepto de vehículos de motor y motocicletas), un 11,61% a administración pública, educación y sanidad, el 10,14% a actividades profesionales, científicas y técnicas y un 7,30 % a sector de bebidas y el resto se reparte homogéneamente, alrededor del 5%, entre otros servicios como son el transporte, la construcción, actividades inmobiliarias, artísticas, ...etc.

Los principales obstáculos son, como se ha sintetizado en la presentación expuesta en la UCA: carencia de horario fijo, el problema de tráfico, los problemas de acceso y el de aparcamiento, la red de conexión interna y con el entorno, el precio de los locales, carencia de ocio para consumidores potenciales o la venta online. Y sus valores positivos serían: la diversidad de comercios, la fidelidad del cliente y las excelencias de la ciudad de Cádiz (cultura, turismo, cartografía, clima).

En el plan de Acción, que se divide en nueve zonas (socios y actividades claves, propuesta de valor, relaciones con el cliente, segmentos de clientes, recursos claves, canales, estructuras de costes y fuente de ingresos), se propone integrar a la CCCA con entidades y empresas de su entorno, como las asociaciones de vecinos, la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento y empresas tractoras desde un plan específico. En paralelo, incrementar la oferta comercial fortaleciendo las zonas de ocio y actividades complementarias; unificar y ampliar horarios y elaborar una campaña de comunicación y de visibilización de marca para crear referentes y mejorar vínculos interno y externo.

Acciones claves

José Sánchez ha destacado especialmente tres acciones claves. Por un lado, la creación de una plataforma 360 CCCA, donde reactivar la actividad de sus socios desde una herramienta digital, que permita conectar con la ciudadanía a través de información básica y actualizada de sus servicios con la colaboración con agentes de la provincia.

En segundo lugar, el fomento e impulso de un sistema de información y bonificación del aparcamiento en tiempo real desde un proyecto SmartPark junto a una dinamización del transporte público y el desarrollo de una red de parkings de conexión y, por último, la creación de bolsas de aparcamiento disuasorio y para la llegada al centro en transporte público.

Igualmente y en el ámbito de la formación y la mejora de la capacitación y la profesionalización del comercio gaditano, el Plan Estratégico apuesta por una Escuela de Comercio de Cádiz (toma como referencia la primera creada en el Cádiz del siglo XIX, germen de la actual Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales) con una oferta anual que incorpore recursos y capacidades para sus profesionales del siglo XXI con la implicación de los principales agentes interesados del comercio.