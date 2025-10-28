Todos los hallazgos de las obras de la terminal de contenedores de Cádiz: dos pecios con lingotes, cañones, cerámicas y alimentos

Los trabajos arqueológicos desarrollados al hilo de las obras de la nueva terminal de contenedores del puerto gaditano que acaban de sacar a la luz fragmentos de maderas, botijuelas, sillares y cerámicas que parecen asociados a la carga de otro barco del siglo XVII, suman otras grandes historias celosamente guardadas bajo el mar. La más sorprendente llegó con la puesta en marcha de una operación inédita y única en España, y de las pocas de esta índole realizadas en todo el mundo que afrontó la Autoridad Portuaria: la extracción de aguas gaditanas de los restos del enorme pecio del siglo XVII que fue denominado Delta 1. Aquella operación que arrancó en abril de 2024 trajo a tierra lo que permanecía del grandioso barco de construcción atlántica, que era robusto, y que pudo alcanzar 50 metros de eslora de los 20 que fueron rescatados bajo el mar, y cuyos trabajos han concluido recientemente junto al antiguo Muelle 5 de Navantia.

Lo que llegó a tierra en esta sorprendente actuación fue el plan del barco, la parte baja, una bodega muy amplia casi sin curvatura que permitió recopilar muchos pertrechos y materiales.

Durante los primeros trabajos, la directora del CAS, Milagros Alzaga, contó a la prensa que se realizó la cobertura fotográfica del pecio con un dron que brindó la primera imagen de cómo estaba, para ya iniciar la labor de limpieza de los fangos en superficie, que fue toda una proeza, manual y muy costosa. A partir de ahí, se desconcrecionaron cinco grandes bloques férricos que extrajeron nuevos elementos que estaban en la superficie de la bodega, "en un trabajo que en un 80 por ciento ha sido manual y en otro 20 por ciento con medios mecánico como un percutor". Al hilo de estas labores se localizaron 10 fragmentos de cañones que junto con las piedras formaban parte del lastre del barco, pues eran elementos antiguos y rotos para equilibrar la embarcación durante la travesía. En otras concreciones hallaron 75 balas de hierro de cañón del calibre 6/12 y otras más que se están analizando, además de maderas de Guayacán, que es muy dura y resistente y que se utilizaba par hacer elementos de gran resistencia constructiva como muebles y también tenían usos médicos y terapéuticos, "porque decían que curaba la sífilis, reúma y otras enfermedades epidérmicas".

Maderas que han ofrecido una ingente información, que es de lo que se trata, como las marcas de carpintero y una serie de elementos constructivos que denotan que no hubo problemas económicos en la construcción.

También aparecieron marcas de juegos, un cuadrado con aspa y cruz con pequeños orificios, que podía tratarse de la versión moderna del tres en raya.

Los restos extraídos en 2013

Los restos de este buque pertenecen a un galeón militar español del siglo XVII que transportaba abundantes materiales provenientes de América fueron extraídos en su mayoría en 2013 para su estudio a cargo del Centro de Arqueología Subacuática (CAS). Entre ellos figuran 27 cañones de hierro; 22 lingotes de plata; un astrolabio; cerámica variada; compases de navegación; elementos de cuero como suelas de zapatos y restos óseos de animales que fueron presentados en el CAS.

Uno de los lingotes y una moneda localizados durante las excavaciones de 2012

La investigación del Delta 2: el barco que Drake hundió en Cádiz

Otra de las excavaciones subacuáticas que se han llevado a cabo al hilo de estas obras en el puerto gaditano fue la de la embarcación 'San Jorge y San Telmo' del siglo XVI, que fue localizada en 2012 y que fue la primera en caer en 1587 en el ataque que emprendió el corsario Francis Drake contra Cádiz, a la orden de Isabel I de Inglaterra. En aquellos momentos, Felipe II estaba engrandeciendo su flota en las costas gaditanas para para atacar Inglaterra en nombre de la gran Armada Invencible.

De los trabajos que realizaron desde el CAS, al hilo de estas mismas obras que afrontaba la Autoridad Portuaria, se localizaron barriles de grana cochinilla, que era usada para tintes, y era de los materiales más cotizados procedentes de América; botijos, algunos de los cuales contenían aceitunas en salmuera que indicaban que la carga se había hecho en Cádiz, pues era un alimento andaluz; cajas de madera con frutos; madera tropical; anclas; compases de navegación; elementos de cuero y pipas de caolín.