"Hoy no puedo sentirme orgulloso de tod@s l@s gaditan@s. apelo a la responsabilidad de tod@s para luchas contra esta pesadilla. Estamos hablando de vidas humanas, que no se nos olvide. Si queréis a los vuestros, por favor, respetad las normas". El alcalde José María González 'Kichi' es muy dado a ensalzar la labor de sus vecinos, como a él mismo le gusta denominar a la ciudadanía gaditana pero la salida a la calle de los niños ha servido para darles un tirón de orejas casi inédito a través de su perfil en Twitter y para recordarles que todavía estamos en plena tormenta. El miedo a una vuelta atrás está latente y desde este domingo ha habido llamamientos para que no haya una relajación.

¿Se fue realmente de las manos la situación o hubo un cumplimiento generalizado de las normas? Esta era una medida del Gobierno central que se basaba en cuatro unos: un adulto y hasta tres niños, un kilómetros de distancia, una hora y una salida al día.

Un domingo soleado invitaba a salir de manera masiva a las calles después de más de 40 días de encierro en la casa y para que hubiera más distancia entre las personas se abrieron de nuevo las playas. Tras llevarnos muchas jornadas con las calles desiertas, ver a la humanidad y, encima, con tanta energía como los niños, se nos hacía extraño. La propia pareja del alcalde, Teresa Rodríguez, ponía en Twitter un vídeo con el título "Esto sí que es vida", donde se veía a algunos niños patinar por el Paseo acompañado de sus padres.

Hay una fotografía que fue compartiéndose por las redes sociales en la que se veía a mucha gente en el Paseo Marítimo a la altura del colegio San Felipe Neri. A simple vista observar esa escena debería servirnos para echarnos la manos a la cabeza pero todo aquel que sea un poco sagaz puede fijarse en la distancia que hay entre farolas, que parece que están casi unidas, por lo que el objetivo utilizado lo que hace es acercar a la gente y hacer parecer que están mucho más pegada de lo que realmente estaban.

Eso no quiere decir que hubiera gente que aprovechó la situación porque era mucho más difícil que la Policía Local pudiera controlar la situación. Por ejemplo, a las once de la mañana se podía ver a alguna que otra persona con su silla tomando el sol en la playa, alguno haciendo deporte por la barriada de La Paz o gente con ropa deportiva dando paseos pero sin ningún niño al lado. No es ni más ni menos que lo que ocurre a diario con determinada gente.

Las horas en la que más gente coincidió en la calle fue entre las doce del mediodía y las dos y media, ya que por la tarde bajó mucho la afluencia de público en la calle. Y si hubo algo que se respetó menos fue el hecho e que salieran los dos progenitores con los hijos, cuando realmente sólo podía hacerlo uno.

El alcalde se ha alarmado y ha pedido responsabilidad a la ciudadanía. El domingo era el primer día y, por lo tanto, era la jornada más sensible. Este lunes ha llegado la calma después de la tempestad. A ello ayudaba que por la mañana el tiempo ha estado muy inestable y hasta lluvioso y, por otro, que en este período los niños están liados con las clases virtuales y los padres, los que pueden, también están teletrabajando o en sus puestos presenciales.

El tuit del alcalde tuvo numerosas respuestas, desde los que decían que la mayoría de los gaditanos habían sido responsables, otros que ensalzaba la sinceridad de 'Kichi' en el asunto y los más apocalípticos, que anuncian un desastre dentro de un par de semanas por la salida de este domingo.

Antes de que se pusiera en marcha la medida, el alcalde hizo un llamamiento a la ciudadanía para que extremara las medidas de seguridad y respetara las distancias mínimas establecidas y evite las aglomeraciones para evitar posibles contagios. "Es una buena noticia para nuestros niños y niñas que puedan pasear por las playas y parques, pero los adultos debemos mantener la responsabilidad y respetar la obligación de respetar esa distancia de seguridad para evitar posibles contagios. No debemos relajarnos, porque es la única forma de vencer esta pandemia", concluyó el alcalde de Cádiz. De igual manera, el alcalde recordó la recomendación del uso de guantes y mascarillas por parte de la ciudadanía.