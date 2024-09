Los tiempos para iniciar las obras del nuevo hospital de Cádiz, en contra de la Junta y el Ayuntamiento

La intención del alcalde de Cádiz, Bruno García, de cerrar un acuerdo con la Zona Franca para hacerse con el terreno de Puntales donde, desde 2004, se proyecta el hospital regional, es el paso esencial para reactivar de una vez por toda este equipamiento sanitario.

Sin embargo, el objetivo del alcalde gaditano de acelerar al máximo el cierre de este acuerdo, choca con los plazos administrativos que aún quedan por cubrir antes de que se pueda poner la primera piedra del complejo médico, una de las grandes problemas de la Junta hace dos décadas, cuando gobernaba el PSOE, y que hizo suya el PP al acceder al gobierno regional.

Nada de lo que se hizo en 2004 se va a aprovechar con el nuevo proyecto, que se paralizó cuando estaba pendiente la adjudicación de las obras. Ha pasado tanto tiempo desde entonces que las necesidades médicas han evolucionado por lo que un hospital de 2024 poco tiene que ver con uno de principio de siglo.

Todo ello marca ahora los tiempos de puesta en marcha del nuevo complejo. Y teniendo en cuenta la lentitud con la que se va avanzando en este proyecto y, sobre todo, teniendo en cuenta la indefinición que aún hay sobre el suelo donde debería de ir el hospital (más bien, sobre su propiedad), todo hace suponer que la Junta de Andalucía no podrá poner la primera piedra del edificio antes de que se celebren las próximas elecciones autonómicas, en junio de 2026 si se cumple el calendario electoral.

Más aún, el gobierno municipal de Bruno García podría llegar a las elecciones municipales de mayo de 2027 también sin estas obras iniciadas. En el mejor de los casos, con el proyecto de ejecución ya adjudicado.

Lo cierto es que quedan muchos pasos por dar.

Por lo pronto, Zona Franca y Ayuntamiento aún no han cerrado un acuerdo sobre la propiedad del suelo de Puntales, hoy en manos del Consorcio pero que la Junta quiere obtenerlo sin poner ni un euro (lo que dependería del municipio). No basta, claro, con la buena voluntad del gobierno local. La Zona Franca, como institución pública que es, defiende sus intereses y, sobre todo, las normas legales relacionadas con sus cuentas anuales. Queda por ver, de esta forma, cuánto tiempo de negociaciones será necesario para que el suelo pase a manos locales y de estas pasen a la Junta. Salvo sorpresa de última hora, no parece que sea pronto.

Ya con la Junta propietaria del suelo, ésta tendrá que contratar al equipo para la elaboración del anteproyecto del nuevo hospital. La administración sanitaria ya tiene elaborado, se afirma, el plan funcional del hospital. Este refleja las necesidades del nuevo centro, tanto en habitaciones, consultas, quirófanos, laboratorios... Se espera a contar con el suelo para cerrarlo de forma definitiva. En el primer plan, fallido, del Ayuntamiento, se le dejaba un terreno de 22.000 meteros cuadrados de extensión con posibilidad de construir un edificio de doce alturas.

Junto a ello, la Junta tendrá que contratar a la dirección facultativa y a la asistencia técnica. Hace 20 años, todo este procedimiento le supuso un gasto de 4 millones de euros. Le seguirá la organización de un concurso público para la elaboración definitiva del proyecto. Un proceso éste nada rápido, además del tiempo que se deberá de dejar al equipo de arquitectos ganador para cumplir su contrato.

Tras ello, se procederá a la adjudicación de las obras. Teniendo en cuenta que la previsión inicial de la Junta es que el complejo cueste unos 500 millones de euros, será necesaria publicar el concurso en el boletín de la Comunidad Europea, lo que supone otro tiempo extra a cubrir.

Todo ello suponen varios años de tiempo que, según algunas estimaciones, podrían rondar los tres años. Aunque poniéndonos en el caso de que se cierre ya el acuerdo sobre la propiedad del solar, nos vamos a finales de 2027, con las elecciones locales y autonómicas ya celebradas.

El PP, que hoy gobierna estas dos instituciones, podrá jugar entonces con el proceso administrativo va en marcha. Y si en esos momentos la Junta ya tiene el dinero para el hospital, con la financiación asegurada para la ejecución del hospital regional. Porque, claro, nos podemos encontrar con todos los trámites listos, con el proyecto arquitectónico terminado, pero pendiente de la financiación.