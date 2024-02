El tiempo en Cádiz para este fin de semana de Carnaval: los pronósticos son unánimes

El paso de la borrasca 'Karlotta' este viernes Cádiz está causando estragos. A la abundantes lluvias que se está registrando se le suman las incidencias relacionadas con la fuerza del viento, muy intenso, con rachas que están llegando hasta los 90 km/h en algunos municipios de la provincia como Barbate.

En Cádiz capital y según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, se han registrado rachas de hasta 87 km/h y se han recogido hasta el mediodía de este viernes un total de 25 litros/metro cuadrado. Una situación meteorológica muy adversa que se presenta precisamente a las puertas del primer fin de semana de Carnaval en la calle. De hecho, este viernes ya se celebra la final del Falla y a las 21:00 horas juega en casa el Cádiz CF con el Betis, partido que inaugura la 24ª jornada de Liga.

Según el pronóstico por hora de Aemet, a las 15:00 horas la ciudad reducirá las alertas pasando los avisos de naranja a amarillo. No implica que no vaya a llover, de hecho la probabilidad de precipitaciones continúa siendo del 100% para lo que resta de jornada, pero sí es síntoma de que las lluvias podrían no ser tan intensas como hasta el mediodía. A las 22:00 horas sí podría caer de nuevo bastante agua.

Baja levemente la intensidad del viento: a las 16:00 horas habrá un repunte de la intensidad pero el resto de la tarde se quedará con rachas que no superarán los 55 km/h hasta las 23:00 horas, momento en el que el viento volverá a fortalecerse.

¿Qué tiempo hará en Cádiz ciudad el primer fin de semana de Carnaval?

Aemet por el momento no ha activado ningún tipo de alerta meteorológica para Cádiz ni el sábado ni el domingo, lo que ya de por sí es buena noticia para los aficionados al Carnaval.

El sábado, no obstante, el día seguirá estando muy nublado y desapacible. La probabilidad de lluvia se mantiene alta, en el 90%, hasta las 7:00 horas. A partir de ese momento cae hasta el 45-55% hasta la tarde y a eso de las 19:00 horas desaparece. El viento seguirá soplando con cierta intensidad aunque no con tanta fuerza: Aemet calcula que las rachas de viento podrían rondar los 35 km/h y aplacarse bastante de cara a la noche.

Para el domingo podrían volver las lluvias que se extenderían hasta el lunes aunque los pronósticos podrían variar, especialmente por la intensidad del viento, que podría trasladar las nubes hacia otros lugares.

Más de 100 litros este viernes en Grazalema y Vejer

Grazalema y Vejer de la Frontera se han convertido este 9 de febrero en las localidades de España con mayor precipitación acumulada. Hasta las 13:30 horas, las estaciones pluviométricas de Aemet habían recogido 110,6 y 108,3 litros/metro cuadrado respectivamente en estos dos municipios gaditanos.