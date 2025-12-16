La Tía Norica de Cádiz recoge la Medalla de Oro de las Artes Escénicas

Los hermanos Pepe y Eduardo Bablé, junto a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, y la actriz y presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España, Cayetana Guillén Cuervo.

La compañía gaditana de títeres La Tía Norica, con más de 200 años de historia, ha sido galardonada con la Medalla de Oro de las Artes Escénicas, un premio otorgado por la Academia de las Artes Escénicas de España que han recogido los hermanos Pepe y Eduardo Bablé en el Teatro Calderón de Valladolid este 15 de diciembre.

La teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, ha acompañado a los integrantes de la compañía y artífices de su recuperación durante el transcurso de una gala dirigida por la presidenta de la asociación, la actriz Cayetana Guillén Cuervo.

También ha recibido el reconocimiento la actriz Petra Martínez, muy vinculada a Cádiz a través del Festival Iberoameriano de Teatro (FIT) que en su primera edición, y hasta el año 1992, dirigió su marido, el desaparecido Juan Margallo.

Especial reconocimiento en su 40 aniversario

Las Medallas de Oro y Distinciones de Honor 2025 de las Artes Escénicas son unos reconocimientos que avalan la trayectoria de personas o entidades con una carrera profesional sobresaliente en el ámbito de las artes escénicas y que hayan contribuido a dar visibilidad, potenciar y engrandecer la profesión desde su práctica diaria.

Un galardón que La Tía Norica ha recibido en plena celebración del 40 aniversario de su recuperación que le está trayendo otras buenas nuevas como la emisión de un sello especial de Correos con la ilustración de Batillo, uno de los personajes tradicionales de las obras de la compañía de títeres.