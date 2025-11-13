La compañía de títeres La Tía Norica de Cádiz, Medalla de Oro de las Artes Escénicas

La Academia de las Artes Escénicas de España ha anunciado la concesión de sus Medallas de Oro y Distinciones de Honor 2025, unos reconocimientos que avalan la trayectoria de personas o entidades con una carrera profesional sobresaliente en el ámbito de las artes escénicas y que hayan contribuido a dar visibilidad, potenciar y engrandecer la profesión desde su práctica diaria. Unos reconocimientos que este año tienen entre sus condecorados a la compañía de títeres gaditana La Tía Norica.

El grupo, que está en plena celebración del 40 aniversario de su recuperación, ha recibido con "mucha alegría" la noticia de la concesión de la Medalla de Oro de las Artes Escénicas, tal y como ha reconocido Pepe Bablé, su director. De hecho, estas cuatro décadas en activo están trayendo "muchas satisfacciones" a la compañía que hace unos días también celebraba la emisión de un sello especial de Correos con la ilustración de Batillo, uno de los personajes tradicionales de las obras de la compañía de títeres.

"La Tía Norica es una emblemática compañía de teatro de títeres originaria de Cádiz, cuya tradición se remonta a finales del siglo XVIII. Considerada por especialistas como “la tradición de títeres más importante de España y de Europa, con más de 200 años de antigüedad” forma parte esencial del patrimonio cultural gaditano, andaluz y español, como lo prueba la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes por el Gobierno de España en 2002. Su pervivencia extraordinaria la convierte en uno de los ejemplos vivos de teatro popular más antiguos de Europa, habiendo transmitido sus historias, técnicas y personajes de generación en generación hasta nuestros días", resumen y argumentan desde la Academia de Artes Escénicas de España la concesión de esta Medalla de Oro a una compañía que ya también en 2023 recibió el Maximino de Honor de los Premios Max de las Artes Escénicas.

Además de La Tía Norica, este año también recibirán la Medalla de Oro Teatros del Canal, La Cubana, el Festival Dansa València, Circo Raluy Legacy, el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid (TAC), Comuna 13 de Medellín y el Teatro Colón de Buenos Aires. En cuanto a las Distinciones de Honor, le han sido otorgadas a Belén Rueda, Carlos Hipólito, Petra Martínez, Daniel Martínez de Obregón, José Carlos Martínez, José María Viteri y Rosalba Rolón.

La ceremonia de entrega de todos los premios y posterior cena de gala tendrán lugar el próximo 15 de diciembre en el Teatro Calderón de Valladolid, por segundo año consecutivo, obedeciendo a la voluntad descentralizadora de la Academia.

Los Autos de Navidad de La Tía Norica, en su teatro

El mes de diciembre, de hecho, se erige como una de las oportunidades para ver en acción a la compañía La Tía Norica en el Teatro del Títere que lleva su nombre en su ciudad.

Así, los próximo 22, 23, 26, 27, 29 y 30 de diciembre y 2 y 3 de enero, la formación pone en escena, como ya es tradicional, los Autos de Navidad.

Hay que recordar que en la programación de primavera del Teatro del Títere La Tía Norica, la compañía también está presente cada año con la representación de El sainete.