The Guide Artists, un proyecto consolidado que se instala en Cádiz

Cádiz/Con mucha ilusión, con muchos proyectos en su maleta y con la intención de “aportar” a su ciudad natal “un proyecto muy bonito y con futuro”, el diseñador gaditano Ramón Olivares y su mano derecha, la vallisoletana Jennifer Gómez, insalaron su revista y editorial de libros de arte, The Guide Artists, hace unos meses en la avenida 4 de Diciembre de Cádiz, desde donde operan para el mundo. Una decisión que, eso sí, conllevaba miras más ambiciosas, pero que no ha encontrado el apoyo institucional que, en principio, esperaban. Los emprendedores lo cuentan.

“La idea inicial era, como hemos hecho, traer nuestro estudio a Cádiz, después de haber estado, primero en Córdoba y, después, en Boston. Pero también emprender una colaboración artística con el Ayuntamiento de Cádiz. Nuestra idea era que nos pudieran facilitar, pero previo pago, siempre pagando un alquiler, una de las salas del Espacio de Cultura Contemporánea (ECCO) con la idea de organizar exposiciones de los artistas con los que trabajamos a nivel editorial. Pero no ha salido y, finalmente, esa pata del proyecto nos la hemos llevado a Barcelona”, detallan estos profesionales que, efectivamente, llevan a sus dos primeros artistas al Museu d’Art Modern de Catalunya este noviembre.

Y es que The Guide Artists no para de crecer desde que hace nueve años Olivares comenzara con esta marca pero en formato revista, una publicación que ya va “por el número 70”, que se imprime “en San Francisco, en Estados Unidos” y que se publica “en 124 países” y que hace un año están disponibles en versión digital pdf “para descargarlos gratuitamente”, asegura.

Una revista de divulgación artística, donde se daba cuenta de la actualidad de los artistas sobre todo figurativos, que desde el principio fue muy bien y que le ayudó “a abrir mercado americano con los artistas y a conocerlos más de cerca”. Tal fue la acogida que “hace unos dos o tres años” se lanzaron a editar libros. El primero, una obra colectiva sobre los figurativos internacionales del momento “que tan contento quedaron que muchos de ellos empezaron a pedirme libros monográficos sobre su obra”. Se volvió a lanzar, y no en vano, ya que han “cuadriplicado” sus ventas. “Hacemos unos 2 o 3 libros al menos de los mejores pintores figurativos del mundo, y ya tenemos como unos 25 libros editados y muchos compromisos cerrados ya hasta el año que viene”, cuenta el diseñador.

Y es en este buen momento de salud de The Guide Artists cuando Olivares y Gómez decidieron venir a Cádiz. “Teníamos muchas ganas porque yo soy de aquí y porque queríamos abrir mercado en España a los artistas americanos, japoneses y eurpeos con los que trabajo y me hacía ilusión hacerlo desde Cádiz pero, bueno, no ha podido ser y desde el MEAM de Barcelona han estado encantados de acogernos. Allí tenemos una sala que hemos alquilado y hemos comenzado con los artistas nacionales emergentes pero muy punteros como son Santi Pina, de Zaragoza, y Albert Bonet, de Barcelona, un artista este muy conocido en su labor como tatuador pues llevan trabajos suyos futbolistas como Neymar o Luis Suárez. Lo dicho, nos hubiera encantado tenerlos en el ECCO, pero no ha podido ser”, lamenta.

Estas exposiciones las facilitan The Guide Artists a los artistas a los que editan libros y a los que llegan “por invitación nuestra”. “Nosotros hacemos primero una labor de curatoría, elegimos a los artistas que nos interesan, con los que queremos trabajar, y les ofrecemos el libro de su obra y, ahora, esta exposición individual”, explican los profesionales que ya para 2026 tienen cerrado a Casey Baugh “tanto para exponer en Barcelona como en Nueva York, que también tenemos espacio allí”, revelan.

Esta forma de trabajar parece que no ha encontrado acomodo en la visión del gobierno municipal que esperaban que en este proyecto los artistas de Cádiz tuvieran más presencia. “Y nosotros es que curamos arte, no metemos a artistas por meter. Si nos entra en nuestro proyecto, pues estupendo, como por ejemplo hemos trabajado en la revista con Fernando Benítez (Benítez Gabriel) que es de aquí. Nosotros no le cerramos las puertas a los artistas de Cádiz, pero, bueno que hay un nivel y unos estándares que nosotros nos marcamos”, explican señalando el listado de nombres que han protagonizado los libros del sello.

El chileno Guillermo Lorca –cuya llamativa obra es la que han escogido como iniagualable escaparate de su estudio en Cádiz– Hiroshi Furiyoshi, Eloy Morales, Philipp Weber, Gabriel Moreno, Casey Baugh o los ya mencionados artistas emergentes Santi Pina y Albert Bonet son algunos de los artistas con los que han trabajado en The Guide Artists cuyo “85% de las ventas son internacionales”. “En España donde más vendemos es en Barcelona, Madrid y Zaragoza”, apuntan los emprendedores que esperan seguir creciendo “con las exposiciones”.

“Nosotros estamos muy ilusionados con nuestro proyecto porque va bien y porque tenemos a los mejores artistas del mundo. No se puede pedir más”, celebran.