El puerto de Cádiz da la bienvenida con arte, color y algo de polémica

Cádiz/¿Hasta qué punto se debe ahorrar en arte y en patrimonio cuando la economía anda renqueante? ¿Puede comprarse uno un Picasso para el salón mientras el cuarto de baño tiene goteras? Unos dirán que es cuestión de priorizar y otros que invertir en arte es invertir en presente, en futuro y, al fin y al cabo nos enriquece a todos.

Y más si el arte es el resultado de la genialidad de un pintor, escultor y diseñador como el santanderino ‘Okuda’ San Miguel, que da estos días los últimos retoques al mural que el artista urbano está diseñando en la nave 1 del puerto de Cádiz, en la fachada del inmueble que a día de hoy ocupa un complejo deportivo a pocos metros del cantil del Muelle Alfonso XIII.

La intención de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) es utilizar la obra para darle la bienvenida a todos aquellos turistas y visitantes que llegan a nuestra tierra por vía marítima.

El mural está ya a falta de algunos detalles y de la intervención de otro equipo de especialistas / Julio González

Su grandiosidad, vistosidad y colorido convertirá a esta obra de arte del artista de origen cántabro, igual que la presidenta de la APBC, Teófila Martínez, en toda una seña de identidad visible desde cualquier barco nada más atravesar la bocana del muelle gaditano.

Pero nunca llueve a gusto de todos. Y parte de la comunidad portuaria, lejos de criticar o renegar de las bondades de esta obra de arte que luce ya a la vista de todos, saltaba estos días criticando a la Autoridad Portuaria por haberse gastado 242.000 euros, incluidos impuestos, para pintar el exterior del edificio del gimnasio del Muelle Alfonso XIII.

Todo parece indicar que el autor de esta obra podría abandonar Cádiz esta misma semana dando ya su parte por finalizada, ya que desde la propia APBC indicaron a este periódico que tras dar él de mano otro equipo de profesionales se encargaría de aplicar unos barnices especiales, sobre todo, para el mantenimiento de la obra frente a la meteorología y a la salinidad propia del escenario en el que se ubica.

De ahí que Teófila Martínez no se ha atrevido aún a cerrar una fecha para la inauguración de la obra, que se licitó en agosto pasado y que, en teoría, contaba con cuatro meses de plazo para su ejecución, de manera que ‘Okuda’ va con tiempo.

Faro de Ajo. Así quedó tras la intervención del genial 'Okuda' San Miguel, aunque su obra no estuvo exenta de críticas de todos los colores

Okuda, acostumbrado a las polémicas

Se da la circunstancia de que este famoso artista urbano está acostumbrado a lidiar con las críticas. Algo parecido le ocurrió cuando hace algún tiempo terminaba el pintado del faro de Ajo, en Santander. Pero él lo tiene claro: “Soy consciente de que mi arte no tiene por qué gustar a todo el mundo y en ningún momento mi intención ha sido molestar a nadie, pero si lo he hecho me disculpo”, llegó a decir Okuda.

Eso sí, la obra del faro cántabro no llegó a los 50.000 euros mientras que el trabajo que lucirá el puerto de Cádiz le costará a la Autoridad Portuaria cuatro veces más, sin contar el IVA, o hasta cinco si se incluyen los impuestos.