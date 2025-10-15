The Guide Artists organiza un concurso internacional de arte con una dotación de 106 mil euros

El cartel del premio por el décimo aniversario de The Guide Artists en su tienda de la calle Sagasta en Cádiz

A fin de reconocer, promover y difundir la excelencia en el arte figurativo contemporáneo, la editorial de libros de arte afincada en Cádiz The Guide Artists ha convocado un potente concurso a nivel internacional con motivo de su décimo aniversario: The Guide Artists Global Award (Miami 2026).

El ambicioso certamen cuenta con una dotación valorada en 106.000 euros, distribuidos en 32.000 euros en metálico y 74.000 en contratos editoriales exclusivos, ofrece un premio en pintura, en escultura, el premio artista emergente en pintura y otro también en escultura. Además, también contempla la publicación en el libro Masterpieces Annual; incorpora obras a la Colección Permanente de The Guide Artists, ofrece una gala internacional en Miami y EEUU donde se dan y anuncian los premios y en la que se exhibirán las obras ganadoras y los segundos premios; además de contemplan la suscripción a Collector Masters y otros incentivos.

Un ambicioso proceso en el que también se seleccionarán a 25 semifinalistas por cada categoría, conformando un total de 100 artistas, que recibirán un Certificado Digital Oficial de Semifinalista emitido por la organización. Entre ellos, se elegirán a 8 finalistas por categoría, con un total de 32 artistas, que recibirán una suscripción anual a Collector Masters, con derecho a elegir entre disponer de una página de artista o activar la modalidad de venta de obras, además de recibir su certificado igualmente de finalista.

Una apuesta de la que habla el gaditano Ramón Olivares, editor y fundador de The Guide Artists junto a Jennifer Gómez, quien afirma que "no es el primer premio cuantioso que ofrecemos, pues ya dimos recientemente uno dotado con 18.000 euros en Meam Museum de Barcelona, y este que arrancamos tendrá carácter anual". Un premio internacional que ya está teniendo eco, "pues estamos recibiendo propuestas en su mayoría procedentes de Europa, pero soy de Cádiz, tenemos la tienda en la calle Sagasta, me gusta llevar Cádiz por delante, y lo estamos promocionando aquí, en la Escuela de Arte, pues hay una categoría para los artistas emergentes, además de hacerlo en la de Sevilla y Madrid".

Precisamente en enero traerán a la ciudad la obra de Albert Bonet y Santi Pina a la Casa de Iberoamérica, "pues también llevamos el mecenazgo de artistas jóvenes".

La ristra de ventajas también integra Menciones de Honor, que se otorgará a un número limitado de artistas finalistas con un máximo de cinco que, aun sin obtener el primero o segundo premio, el jurado considere destacar. Y en cuanto a la proyección internacional de los premiados, las obras de todos los semifinalistas serán reproducidas en un libro internacional, el Masterpiedes Annual, en el que se mencionará el nombre, país y categoría, mientras que los finalistas contarán con una extensión mayor, con imágenes adicionales y texto explicativo. Y todos ellos aparecerán en la revista The Guide Artists Magazine, además de difundirse sus obras en canales oficiales de la marca.

El jurado, que todavía se está conformando, estará compuesto por artistas de reconocido prestigio internacional entre los que figuran Romulo Roy, Salustiano y Santi Pina.

La exposición y la gala en Miami

El certamen vivirá su gran momento el día de la gala final, que será el 29 de octubre de 2026 en Miami, "donde abriremos tiendas próximamente", y donde se presentarán de forma digital las 100 obras semifinalistas, mientras que las ocho premiadas se exhibirán físicamente. Será en el transcurso de este acto cuando se dé a conocer los primeros y segundos premios de cada categoría. Si bien, la gala anual será itinerante.

La inscripción y bases:

El plazo está abierto y cierra el 26 de mayo de 2026, la cuota será de 69 euros (IVA incluido) para presentar hasta 4 obras y la inscripción se realizará exclusivamente a través de la web oficial: https://theguideartiststore.com/globalaward

Las bases del premio recogen que cada artista podrá concurrir a una o varias categorías y en cuanto al premio Artista Emergente, no debe superar los 40 años. Si la superan, deben sumar menos de cinco años desarrollando su carrera profesional de manera pública; no deben contar con representación consolidada en galerías internacionales de primer nivel, no pueden haber recibido premios de gran prestigio ni gozar de trayectorias ampliamente reconocidas y también se refiere a los artistas que se encuentren en proceso de dar visibilidad y proyección a su obra.

Los premios:

Premio Profesional de Pintura

10.000 euros en metálico.

1 contrato editorial con The Guide Artists Publishing, valorado en 10.000 euros.

Publicación en Masterpieces Annual.

Presencia destacada en The Guide Artists Magazine.

Firma de libros exclusiva en tiendas o espacios de la editorial.

Trofeo exclusivo, diseñado por un escultor contemporáneo. •

La obra premiada pasará a integrar la Colección Permanente de The Guide Artists, destinada a su futura Fundación y Museo, y se exhibirá en la gala en Miami.

Suscripción de 1 año en Collector Masters.

Premio Profesional de Escultura

10.000 euros en metálico.

1 contrato editorial con The Guide Artists Publishing, valorado en 10.000 euros.

Publicación en Masterpieces Annual.

Presencia destacada en The Guide Artists Magazine.

Firma de libros exclusiva en tiendas o espacios de la editorial.

Trofeo exclusivo, diseñado por un escultor contemporáneo.

La obra premiada pasará a integrar la Colección Permanente de The Guide Artists, destinada a su futura Fundación y Museo, y se exhibirá en la gala en Miami.

Suscripción de 1 año en Collector Masters.

Premio Artista Emergente de Pintura

6.000 euros en metálico.

1 contrato editorial con The Guide Artists Publishing, valorado en 7.000 euros

Publicación en Masterpieces Annual.

Presencia destacada en The Guide Artists Magazine.

Firma de libros exclusiva en tiendas o espacios de la editorial.

Trofeo exclusivo, diseñado por un escultor contemporáneo.

La obra premiada pasará a integrar la Colección Permanente de The Guide Artists, destinada a su futura Fundación y Museo, y se exhibirá en la gala en Miami.

Suscripción de 1 año en Collector Masters.

Premio Artista Emergente de Escultura

6.000 euros en metálico.

1 contrato editorial con The Guide Artists Publishing, valorado en 7.000 euros

Publicación en Masterpieces Annual.

Presencia destacada en The Guide Artists Magazine.

Firma de libros exclusiva en tiendas o espacios de la editorial.

Trofeo exclusivo, diseñado por un escultor contemporáneo.

La obra premiada pasará a integrar la Colección Permanente de The Guide Artists, destinada a su futura Fundación y Museo, y se exhibirá en la gala en Miami.

Suscripción de 1 año en Collector Masters.

Segundos Premios (4 premios: Pintura, Escultura, Emergente Pintura y Emergente Escultura)

Contrato editorial con The Guide Artists Publishing, valorado en 10.000 euros

Publicación en Masterpieces Annual.

Presencia destacada en The Guide Artists Magazine.

Firma de libros exclusiva en tiendas o espacios de la editorial.

La obra premiada se exhibirá en la gala en M

Sobre The Guide Artists

The Guide Artists es un referente internacional en libros de arte , especializado en arte figurativo contemporáneo. Desde su fundación, nuestra misión ha sido dar voz y visibilidad a los grandes pintores y escultores de nuestro tiempo mediante ediciones de alta calidad, concebidas como auténticas piezas de coleccionista.