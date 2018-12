La tercera edad del transporte urbano

Un intenso humo negro invade la trasera del autobús cuando sale de la parada. En no pocas ocasiones se observa esta imagen en la ciudad. No en vano, la flota de autobuses que cubre el servicio de transporte público está más que envejecida. El servicio de transporte es más bien un geriátrico sobre ruedas, a la espera de ese esperado nuevo contrato de autobuses que el Ayuntamiento sigue sin sacar a licitación.Hace ya más de once años y medio que el Ayuntamiento adquirió los últimos vehículos para el transporte urbano. Once años sin renovar la flota en absoluto. Demasiado tiempo para un servicio que se presta a diario y durante buena parte del día.

La flota de autobuses se compone en la actualidad, según datos oficiales a los que ha tenido acceso este periódico, un total de 48 vehículos, cuya antigüedad oscila entre esos más de once años de los más nuevos y los veinte años que han cumplido los seis más antiguos (comprados el 22 de julio de 1998). La 'fecha de nacimiento' de estos 48 autobuses refleja que a finales de la década de los noventa hubo un respaldo a este servicio (con la compra de seis autobuses en 1998 y otros seis al año siguiente) y que el trienio 2005–2008 también fue muy positivo, con la adquisición de 22 autobuses (diez en 2005, tres al año siguiente y los nueve últimos vehículos adquiridos hasta la fecha, en 2007).

Tal es la situación de parálisis en el servicio de transporte urbano y el estado de los vehículos que el 75% de la flota actual no tiene ya ningún valor de mercado. Sólo los doce autobuses más nuevos –o menos viejos, mejor dicho– (los tres adquiridos en 2006 y los nueve en 2007) tienen todavía algún valor de mercado. Pero en su conjunto apenas alcanzarán a fecha 31 de diciembre los 78.539,53 euros. Una cuantía que no alcanza siquiera para adquirir un nuevo vehículo de estas características y que está infinitamente por debajo de los 8.342.119,66 euros que suma el coste invertido en su día para adquirir esos 48 autobuses que hoy en día funcionan en la ciudad.

Al hilo de esto, conviene reseñar que el precio de los autobuses que están en funcionamiento en la ciudad oscila entre los 152.395,46 euros que costó cada vehículo adquirido en 1999 (que fueron más baratos que los adquiridos el año anterior, con un precio de 153.146,73 euros) a los 191.388,40 euros que costaron los cuatro últimos autobuses comprados en 2007.

Dos décadas Seis de los 48 autobuses que circulan en la actualidad por la ciudad tienen más de veinte años de servicio

Ese valor neto contable refleja también un progresivo descenso conforme avanzan los años. Al cierre de 2014, por ejemplo, el valor neto contable de la flota de autobuses era de 1.473.856,62 euros; cifra que descendió hasta los 1.012.097,94 euros a fecha 31 de diciembre de 2015; a los 640.723,26 euros en 2016; y los 292.053,25 euros de hace once meses. Esta escalada descendente hace pensar que el valor volverá a bajar considerablemente al final del ejercicio de 2019, reduciéndose igualmente el número de autobuses que mantendrán algún valor de mercado.

Por ahora, un autobús de los que circula en la ciudad tiene un coste de mercado de 8.949,76 euros (los comprados en marzo de 2007), de 7.504,52 euros (los adquiridos el 13 de febrero de ese año), o de apenas 1.772,63 euros (los tres vehículos comprados en 2006).

Estos datos que obran en poder del Ayuntamiento reflejan el problema de una flota excesivamente envejecida y que espera la anunciada adjudicación de un nuevo contrato de transporte urbano para, entre otras medidas necesarias, incorporar nuevos vehículos más eficientes y menos contaminantes a la circulación.