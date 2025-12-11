Tercer intento para licitar las obras de accesibilidad del Yacimiento Gadir

El Ayuntamiento de Cádiz quiere ofrecer una nueva oportunidad a las mejoras en accesibilidad del Yacimiento Gadir y de los centros turísticos de Canalejas y Beatriz Cienfuegos, un proyecto que depende íntegramente de los fondos europeos Next Generation y cuya licitación ha quedado desierta en dos ocasiones. Con todo, hace unos días se publicó el tercer intento.

Así, hasta el 17 de diciembre las empresas interesadas en hacerse cargo de los trabajos en estos tres enclaves pueden formalizar sus ofertas al proyecto que cuenta con un presupuesto base de 85.280,96 euros -costeado al 100% por el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino para Entidades Locales del Plan Recuperación Transformación y Resilencia- y un plazo de ejecución de tres meses. Unas condicones que no han variado con respecto a las anteriores licitaciones fallidas, la primera, el pasado verano, la segunda, en octubre.

Con esta partida, en el yacimiento ubicado en la calle San Miguel, en los bajos del Teatro del Títere La Tía Norica, lo que se busca es adaptar dos itinerarios accesibles, el principal de entrada al Teatro y el acceso al yacimiento en su interior, además de crear un itinerario alternativo desde el exterior por la puerta de logística del coliseo.

Así, las actuaciones que se deben realizar son la supresión del escalón de la entrada lateral al yacimiento, la de la calle Javier de Burgos, sirviendo así tanto para evacuación como de entrada de logística al teatro; la sustitución de la barandilla de la rampa de la entrada principal por una nueva de doble pasamanos continuo y vidrio de seguridad; nuevo pasamanos en el interior del yacimiento; el suministro e instalación en el ascensor de un bucle magnético para usuarios con audífonos con el objetivo de que puedan escuchar el sistema de intercomunicador de emergencia o el propio sistema de mensajes informativos y de kit de accesibilidad universal para ascensor; hacer accesible el aseo de la primera planta adaptando la grifería, la reparación del inodoro, cambio de sentido de la puerta e instalar cerradura con aviso de libre/ocupado con equipamiento consistente en kit avisador lumínico acústico de emergencia; desmontaje y sustitución del salvaescalera; colocación de un portero automático en la entrada de la calle Javier de Burgos conectado con la taquilla de acceso; la instalación de marcas podotáctiles de encaminamientoy advertencia en itinerarios accesibles y mejora de la accesibilidad universal con señalética.

Además, en el Centro de Recepción de Turistas de Canalejas, el proyecto contempla la reparación del solado y mejoras varias del aseo accesible; la colocación de marcas podotáctiles de encaminamiento y advertencia en itinerarios accesibles; y la mejora de la accesibilidad universal proporcionando la debida señalética y bucles de inducción magnética para audífonos.

Estos dos últimos aspectos también están incluidos en la intervención del punto turístico de la avenida Beatriz Cienfuegos donde también se contempla una nueva solería antideslizante en la entrada; la sustitución de las barandillas por unas nuevas con doble pasamanos continuo y vidrio de seguridad; la motorización de la puerta de acceso con fotocélulas y también mejoras en su aseo accesible.