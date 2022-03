La subida de la gasolina en Cádiz castiga a conductores profesionales y particulares

Con una cesta de la compra cada vez más esquilmada –la pasta subió un 20%, la harina un 10,6%, la fruta un 9%, el arroz un 8% o la leche un 6,6%, según los últimos datos del Índice de precios del consumo (IPC)– y el incremento por encima de los 2 euros del aceite de girasol en los lineales de algunos supermercados (muy criticado por los consumidores), a las familias gaditanas, habitantes de una ciudad herida con un 27,33% de paro, les sale un nuevo agujero más en el bolsillo, la subida del precio del combustible, una realidad que tiene a los ciudadanos “verdaderamente preocupados”.

Una preocupación que se afila cuando el coche es la herramienta de trabajo o el instrumento para llegar a él, como le ocurre a Juan Carlos Bayón, cuyo desempeño profesional está en Jerez. “Si antes gastaba unos 70-80 euros al mes en gasolina, porque me busqué un coche que gastara poco, te puedo decir que este mes, fácil, lo terminaré en 130-140 euros con los precios de ahora”, calcula el gaditano que “este mismo viernes" (11 de marzo) ha pagado el litro en su gasolinera habitual “a 2,05 euros” cuando “últimamente estaba a 1,77” o, recuerda, “a 1,30 me costaba durante la pandemia, hace dos años”. Es decir, reflexiona, “como esto siga así vamos a terminar pagando el doble”.

En la misma situación está Julio, que a veces opta por coger la moto (300 cc) en vez del coche, para llegar a Cádiz desde su residencia en Puerto Real (“pero te puedo decir que llenar el tanque de la moto me cuesta ahora alrededor de un 30% más caro”) o José Antonio que cuando tiene que utilizar el monovolumen familiar nota que “de 70 o 75 euros” que le costaba llenar el depósito, ha pasado a desembolsar “unos 90 euros”.

Una subida de precio que, “aunque se venía notando poco a poco desde verano”, ha sufrido un incremento escalofriante en las dos últimas semanas (16% en el precio medio de la gasolina 95 en España) como daño colateral de una guerra de la que sólo pueden salir perdedores en todos los bandos.

Y si la economía familiar se ve afectada en estos casos, en las casas cuyo sustento depende de una profesión ligada a la conducción, “la realidad es durísima”, como apunta Rafael Reyes Torrejón, presidente de Radio Taxi. “Imagínese... A nosotros todo esto nos ha fastidiado muchísimo. Veníamos de una pandemia, empezábamos a remontar y ahora esto..., que en menos de una semana el precio del gasoil se nos ha incrementado en un 40%”, asegura el representante que recuerda que esta subida la asumen “totalmente los conductores y no el cliente” puesto que el incremento del precio del trayecto lleva aparejada una negociación y unos trámites, a veces, muy largos.

“Nosotros teníamos el precio congelado desde 2014, se aprobó subirlos en 2020 pero no entró en vigor hasta el pasado año y no se podrían subir otra vez hasta 2023 con lo que no nos serviría para la situación de ahora mismo”, reflexiona Reyes Torrejón que apostilla que en Cádiz tenemos “el servicio de taxi más barato de España”.

Lo que no descarta el presidente de Radio Taxi es que su sector vaya “a la huelga” aunque, precisa, “se hará en su momento y siempre en coordinación con la Federación Andaluz del Taxi (Antaxi)”, a la que se adscribe su entidad. “Sé que los compañeros están muy preocupados, y que preguntan todos los días por la huelga y por si nos unimos a la de los transportistas pero son reivindicaciones diferentes porque esos profesionales van a la huelga por temas de convenio colectivo, que es diferente a este tema de la subida de la gasolina”, precisa el portavoz que calcula que “cada coche nuestro gasta unos 20 euros de gasoil diariamente sólo en trayectos por la ciudad”.

Sí informa el presidente de Radio Taxi que desde Antaxi “se han solicitados ayudas económicas urgentes al Gobierno” para paliar esta complicada situación y que “se han mantenido conversaciones con el resto del Comité Nacional de Transporte” para consensuar una solución “en unidad con el sector del Transporte de toda España”. “Incluso se ha solitado ya una reunión con la ministra (Raquel Sánchez)”, advierte.

También pendiente de una reunión, ésta a nivel provincial, están las autoescuelas gaditanas. Y es que, como recuerda Sergio Pinzón, de Autoescuela Asdrúbal, “los mayores gastos” que soporta este sector vienen del “alquiler del local, las nóminas y, por supuesto, el gasto más gordo es la gasolina”.

Un desembolso que ha pasado “de los 50-55 a los 70 euros” que ahora le cuesta llenar los tanques de cada uno de los 6 coches con los que cuenta su autoescuela. “Y lo que nos queda por ver...”, lamenta sobre un sobrecoste “que, de momento, sólo asumimos nosotros”.

El aumento en los precios de las clases prácticas es algo que, “estamos estudiando”, aunque tampoco termina de decidirse Pinzón que recuerda que “a principios de año ya se subió, a nivel general” este servicio “pero apenas 1 euro”. “Y es que a principios de año no nos imaginábamos lo que iba a pasar ahora que es que hemos llegado a dos 2 euros el litro de combustible... Pero es cierto que tenemos que buscar una solución porque si esta es la dinámica de precios, el panorama es muy preocupante para nosotros”.Entre las posibles medidas, Pinzón ve con buenos ojos “la huelga” aunque “no sólo de las autoescuelas sino de todo el sector de transporte”. “Pero, por lo pronto, creo que pronto vamos a reunirnos la Asociación Gaditana de Autoescuelas a ver si podemos poner sobre la mesa algunas medidas o al menos compartir las realidades de cada uno”, espera.

Los conductores particulares, por su parte, tienen que tirar de medidas más imaginativas. La conducción eficiente, por ejemplo, que ya se está poniendo en práctica en las carreteras gaditanas. “¿Sabes dónde noto yo más los efectos de la subida de la gasolina? En la autovía Cádiz-Jerez, donde antes se iba volando y ahora es raro quien quiera llegar a los 120 km/h...”