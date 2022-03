Comunicado de la Federación Andaluza del Taxi sobre la subida de la gasolina

El sector del taxi está viviendo una difícil situación provocada por "la subida descontrolada" del precio de los combustibles con aumentos diarios que "están haciendo insostenible el mantenimiento de la actividad", informan desde la Federación Andaluza del Taxi (Antaxi) cuya junta directiva ha enviado un comunicado a sus socios en el que informa de que la entidad ha solicitado "ayudas urgentes al Gobierno" para paliar la problemática.

Además, se asegura, se han mantenido "conversaciones con el resto del Comité Nacional de Transporte -al que Antaxi pertenece- para consensuar una solución, desde la unidad del sector del Transporte de toda España". Así, se ha pedido "una reunión de urgencia con la ministra Raquel Sánchez Jiménez" para "exigirle" ayudas económicas al combustible".

En este sentido, precisan a sus socios que "desde el Comité Nacional no se ha convocado ningún paro", ya que se espera una respuesta en los próximos días. Eso sí, no se descarta convocar movilizaciones en toda España "si no se da una solución con urgencia".

Antaxi recuerda que en los últimos meses el gasoil y la gasolina "han subido cerca de un 40%" y el gas que utilizan los taxis (GLP y GNC) "más de un 100%", con el consecuente impacto en los ingresos reales diarios que mantienen a las familias de los taxistas.