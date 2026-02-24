Stradivarius no solo no se va de Cádiz, sino que su nueva tienda va a ser más grande

El local de la marca de ropa joven de Inditex, Stradivarius, se convirtió hace cinco años en la única referencia que quedaba en Cádiz de este grupo gallego. Mientras que cerraban las tiendas de Zara, Massimo Dutti, Oysho e incluso una de la propia Stradivarius ubicadas todas en el centro de la ciudad, la empresa optó por mantener abierta su tienda joven ubicada en la Avenida Ana de Viya, frente al Hospital Puerta del Mar.

Lo cierto es que Inditex cerró buena parte de su oferta en Cádiz no porque esta fuera una mala plaza para sus ventas. Todo lo contrario, la tendencia del gaditano a comprar en su centro histórico, la propia fortaleza del comercio respecto al resto de la Bahía y la presencia cada vez más importante del turismo, seguía tirando del negocio, especialmente en las tiendas de Zara ubicadas ambas en la calle Columela. La salida se debió a una estrategia internacional de reducir la presencia en ciudades pequeñas y medianas, para apostar por grandes superficies y, sobre todo, por la venta por internet. La continuidad de Stradivarius en Puerta Tierra bien se pudo justificar por la buena cifra de ventas.

Desde hace unas semanas, este local está cerrado por obras. Sin embargo, lo que en principio parecía una reforma interior del amplio local al final se ha convertido en una ampliación del mismo. Para ello, una de las marcas jóvenes de Inditex va a volver a abrir en Cádiz en unas semanas pero como una tienda sensiblemente más grande. Así, se ha absorbido las oficinas que Transportes Comes tenía junto a la tienda de moda, y donde durante años vendía billetes para el servicio de transporte interurbano. A pesar de ser un punto de venta estratégico, que evitaba ir hasta la estación terminal en la plaza de Sevilla, las oficinas no funcionaban desde hace tiempo.

Con el incremento de sus metros cuadrados, Stradivarius refuerza su apuesta por Cádiz, más allá de la marcha de Zara y las otras marcas del grupo.

Por otra parte, el antiguo edificio de la calle Columela donde Zara tenía su tienda de Mujer en Cádiz, y que cerró en 2020, volverá a abrir al público pero ahora con una nueva compañía al frente. Como ya adelantó este diario, será Sfera, la firma de ropa joven de El Corte Inglés, la que ocupará el edificio de dos plantas de Columela. Todo el exterior del inmueble está ya reformado, aunque la previsión de la empresa es abrir en el segundo semestre de este año.

De esta forma, Columela recupera buena parte de su impulso comercial. Destaca, sobre todo, el retorno de la oferta textil, un referente en Cádiz durante décadas y que perdió fuerza en los últimos años. En este entorno urbano, queda por definir que tienda puede ocupar el antiguo local que Sfera tenía en los bajos del edificio del Palillero, de propiedad municipal. El Ayuntamiento ya está buscando firmas interesadas por el que es uno de los espacios de venta más grandes de la ciudad, con mil metros cuadrados de superficie.