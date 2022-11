Staj sobre el desalojo de los Juzgados de San José: "El teletrabajo no va a ser una realidad en todos los órganos"

Staj, el sindicato que denunció en reiteradas ocasiones ante la Inspección de Trabajo el lamentable estado de los Juzgados de San José de la capital gaditana, celebra que la Junta de Andalucía haya decidido desalojar el edificio al mismo tiempo que critica la incertidumbre que ha generado la decisión "inmediata" adoptada por la Administración.

El pasado 2 de noviembre el sindicato Staj denunció por tercera vez ante la Inspección de Trabajo el mal estado del edificio de Los Balbos. Como consecuencia de ello se requirió a la Administración para que en un plazo de tres días aportara un informe actualizado sobre la garantía de habitabilidad de dicho edificio. "La Administración presentó un informe de marzo de este mismo año, pero como el envejecimiento de la sede es continuo, la Inspección requirió nuevamente para que se presentase un informe actualizado a fecha de noviembre", explica Carmen del Castillo, delegada de Prevención del sindicato STAJ.

A raíz de esa petición, la Consejería de Justicia anunció el pasado jueves el cierre inmediato del edificio, al menos por diez días, hasta que se pueda llevar a cabo el informe solicitado por la Inspección.

"Staj acepta esta medida con alegría, por un lado, dado que se está garantizando como bien jurídico protegido superior la integridad y salud de los funcionarios y ciudadanos que hacen uso a diario de este espacio público. Pero, por otro lado, mostramos nuestro rechazo absoluto ante la forma de proceder de la Administración, que ha tomado decisiones inmediatas sin una reunión urgente y previa con el Comité de Seguridad y Salud de los trabajadores, donde hubiésemos comparecido todos los delegados de Prevención para llegar a un consenso adecuado, aunque la medida tomada hubiese sido la misma: la clausura del edificio", manifiesta Castillo.

La jornada de este viernes vivida en los Juzgados de San José por parte de los operadores jurídicos, funcionarios, LAJ, jueces y ciudadanos en general ha sido de "incertidumbre total", aseguran desde el sindicato. "Se han dado unas leves instrucciones, el juzgado de guardia lo trasladan a partir del lunes al estadio Nuevo Mirandilla y el resto de personal va a teletrabajar. Pero, hoy por hoy, sabiendo que no existe papel cero en muchos órganos -pues aún no está todo absolutamente digitalizado- y que determinadas actuaciones de los Juzgados de Instrucción son imprescindibles hacerlas presencialmente, el teletrabajo no va a ser una realidad en todos y cada uno de los Juzgados de San José", explica la delegada de Prevención.

"Desde Staj solo podemos reiterar lo manifestado en muchas ocasiones. Desde hace años venimos reclamando a los políticos que aúnen sus fuerzas para construir una Ciudad de la Justicia en Cádiz digna, con una única sede donde se alojen todos los juzgados, lo que supondría un ahorro económico para la Administración. Dicha sede única debería ser un ejemplo de edificio que cumpliera con todos los requisitos preventivos, incluidos desfibriladores, lo que evitaría situaciones como la vivida la semana pasada en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, donde un ciudadano falleció de manera súbita sin que hubiera en las instalaciones nada para reanimarlo.