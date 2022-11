Muere un hombre de 59 años de un posible infarto en los Juzgados de lo Contencioso de Cádiz

Un hombre de 59 años ha fallecido este mediodía en la sala 1 del Juzgado de lo Contencioso nº1 de Cádiz de un posible infarto. Según ha podido saber este diario, el hombre se encontraba escuchando una vista oral en las dependencias judiciales cuando de repente se desplomó.

Las fuentes consultadas apuntan a un infarto como la causa de la muerte. No obstante, aún no se ha podido confirmar. Un agente de la Policía Local que estaba declarando en el juicio acudió a socorrer al hombre de inmediato, aplicándole técnicas de reanimación. Por desgracia, nada pudo hacer por la vida del hombre de 59 años. En las dependencias judiciales no había desfibrilador, tampoco en los cercanos juzgados de San José, dificultando así las labores para tratar de ayudar a este varón.

061 y Policía Local se personaron en el lugar pero no pudieron hacer nada por este hombre de 59 años que se encontraba de público en el juicio.