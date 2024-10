South Series 2024| Megan Maxwell: "Aunque la serie '¿A qué estás esperando? es una adaptación, yo veo mi novela"

Cádiz/"Esto antes era el Tiempo Libre, ¿no?". Las primeras palabras de cortesía antes de empezar la entrevista con Megan Maxwell en el Hotel Q no pueden ser más sorprendentes. La escritora súperventas de nuestro país, la mujer cuyas historias han robado el corazón de millones de lectores con sus más de 60 libros desde que empezara a publicar en 2009, conoce bien Cádiz, una ciudad en la que estuvo viviendo "algo más de tres años" y que guarda "con mucho cariño" en su memoria. Por eso, para la autora nacida en Alemania y criada en Madrid por una madre toledana "es un gusto" regresar a tierras gaditanas con el equipo de la serie ¿A qué estás esperando?, que actualmente se está emitiendo en Atresplayer y que próximamente se verá en abierto en Antena 3, y que se ha presentado en el II South International Series Festival.

Una serie de 8 episodios de Atresmedia Televisión dirigida por el salmantino, también con muchísima vinculación con Cádiz, David Martín Porras, y con Rubén Cortada, Adriana Torrebejano, Eva Ugarte y Francisco Ortiz en el cuarteto protagonista.

Pregunta.-'¿A qué estás esperando?' es la primera adaptación a serie de una de sus novelas, pero, ¿ha sido la primera tentativa, la primera invitación?

Respuesta.-Anterioremente a que saliera este proyecto, habían salido otras cosas que no se habían terminado de materializar. Así que cuando vi que esta serie sí se fue enfilando hacia otros términos que antes no habíamos llegado, la verdad es que me dio mucho vértigo. Y ahora mismo estoy súper contenta con el resultado de la serie y con la acogida que está teniendo por ahora.

P.-Los personajes, la ambientación, el ritmo..., ¿son como se imaginaba cuando estaba ante la pantalla de ordenador escribiendo estas historias?

R.-A ver, el personaje principal de Can, yo me lo había imaginado con pelo largo; Sonia en el libro es morena y Adriana (Torrebejano) está rubia, y tal, pero ahora cuando estoy viendo a Rubén (Cortada) es que es ideal, no puedo pedir otra cosa, y cuando yo iba a los rodajes y veía tanto a Adriana como a Eva Ugarte, que es Carol, es que yo veía a mis personajes, y luego también me enteré que ellas se habían leído los libros y se habían metido mucho en esa manera de mis mujeres. Y es verdad, y yo se lo digo a todo el mundo, que hay que tener en cuenta que la serie es una adaptación pero, te lo aseguro, que desde el primer momento en que me la enseñaron, yo veo mi novela. Veo esos carácteres de mis mujeres, veo esa chispa que yo metí en las novelas... Yo tenía un poco de miedo en que no supieran darle eso, ese espíritu, que yo le había metido a las novelas, pero, de momento, está.

P.-La serie, en realidad, es una fusión de dos libros, 'Tampoco pido tanto' y '¿A qué estás esperando?', ¿no le dio un poco de reparo al principio cómo iba a quedar esa combinación?

R.-Pues sí, me dio un poco de miedo porque al fusionar dos novelas, quieras que no, pues hay cosas que se cambian. Hay personajes en esta serie que no son lo que eran en el libro de Tampoco pido tanto, pero cuando he visto el resultado me ha gustado. Con todo, me parece que ahora se están arrepintiendo de haberlas fusionado, deberían haber hecho primero una serie y después otra (ríe).

P.-¿Cuál ha sido su implicación en la serie? ¿En qué medida ha estado presente?

R.-Mi relación con el equipo de la serie ha sido bastante buena. Al principio les dije que quería dos cosas, una de ellas, salir en un episodio, cosa que se ha hecho; y la otra, que me escucharan un poco lo que yo sabía que a las 'guerreras' (la comunidad lectora de los libros de Maxwell) les había llamado la atención y que no podía faltar en la serie, y , bueno, ha habido cosa que me han escuchado, otras cosas que no, pero no me puedo quejar porque tengo otras compañeras y compañeros que han hecho adaptaciones y ni siquiera les han dejado abrir la boca. Y en mi caso, tanto de la serie como de la peli, me están dejando abrir la boca, y bastante, además.

P.-Efectivamente, es que ahora viene película sobre 'Pídeme lo que quieras'

R.-Sí, el 27 de noviembre tenemos la première en Madrid y el 29 ya se estrena. Pero es que el día 20 sale mi nuevo libro, ¡se me ha juntado todo!, ¡no sé cómo voy a terminar el año!

El equipo de la serie '¿A qué estás esperando?', en el South Series 2024 de Cádiz. / José María Reyna

P.-Pues vamos por partes. Hábleme de la peli, creo que han rodado aquí cerquita, en Jerez, ¿no?

R.-Sí, una parte se ha rodado allí porque en la novela está Jerez, y también estuvimos por Conil y por Zahara rodando. Y la verdad que muy contenta también y deseando ver el resultado final. Pasa un poco como con la serie, sientes un poco de vértigo porque sé que es una novela muy querida, con muchos lectores y seguidores, y bueno pues tienes como esa intriga de cómo quedará y cómo se recibirá. Pero el arranque de la serie, que ha ido tan bien, me ha quitado muchos de esos miedos. Lógicamente, vuelvo a repetir como en el caso de la serie, esta película es una adaptación, lógicamente me hubiera gustado también meter otras cosas que se han quedado fuera, pero lo que he visto me ha gustado, los protas que se han cogido, tanto Mario Emirto como Gabriela Andrada para los papeles de Eric Zimmerman y Judith Flores es que son geniales. Yo creo que ha quedado una película estupenda.

P.-¿Y del nuevo libro qué me puede contar?

R.-Pues que se llama Una Navidad muy fun, fun, fun, que sale el día 20 y que es un sueño porque yo siempre quise escribir un libro sobre la Navidad, como estas películas que vemos los domingos que sabes como van a terminar pero las ves, y ya está, pues yo quería escribir un libro así, bonito, de Navidad, y creo que me ha salido. Estoy muy contenta con él y espero que lo lea todo el mundo porque quiero que la gente lo pase bien y entienda que para unas personas la Navidad puede ser especial y para otras no tanto y que hay que respetar todos los gustos. Y, claro, hay una mujer potente que conoce a un tío potente y cómo le cambia la vida a ambos cuando se conocen una Navidad. Y una cosa que quiero reivindicar sobre esta novela, muchos otros compañeros, cuando escriben de historias de Navidad, la sacan fuera de España, pero yo he dejado la historia en Españita, como tiene que ser, que también se celebran aquí muy bien las navidades.

P.-¿Usted es de celebrarlas?

R.-Ya te digo, mi familia es de la que nos reunimos todos y cantamos villancicos y lo pasamos de maravilla.

P.-Me ha dejado muy sorprendida antes, fuera de grabadora, cuando me ha dicho que vivió en Cádiz durante un tiempo. Cuénteme.

R.-Pues sí, viví como tres años y pico aquí, era muy jovencita, tenía como 20 o 21 años. Estas locuras que haces de que te vas con tus amigos y con tu novio a vivir a otra ciudad, pues bueno, yo terminé aquí en Cádiz, estuvimos esos tres años y algo y ya luego nos fuimos a Madrid porque se terminó la aventura, ya no teníamos trabajo aquí y había que volver. Vivíamos enfrente del Carranza, en un noveno o un décimo era. Entonces el Estadio no era tan grande como ahora, era más bajito, y veíamos los partidos desde el balcón y, como somos del Atleti, colgábamos una bandera y los del Cádiz no ponían a caldo... Qué bueno todo aquello... Tengo unos recuerdos preciosos, el Piojito lo teníamos cerca también, que luego lo trasladaron, íbamos a Isicotel... Es que fueron unos años muy divertidos, de esos que ahora piensas, "vaya, qué bonito he vivido!

P.-¿Su vida se filtra de alguna forma en sus novelas?

R.-A ver, inconscientemente, cuando escribes, metes cosas que te pasan en tu día a día. Lo que pasa no lo sabe nadie, sólo yo y mis amigas que cuando lo leen pues se dan cuenta. Es que es inevitable no meter tu vida. Un día te levantas y estás rebotada por lo que sea y es como una manera de expulsar, y a mí me sirve mucho para eso, pero lo interesante es que nadie ajeno a ti se dé cuenta de qué parte es tuya.

P.-Serie lanzada, película por salir, nuevo libro, una de las escritoras más prolíficas de nuestro país y con millones de ejemplares vendidos en España y fuera de ella, ¿se imaginó alguna vez este otoño que está viviendo cuando empezó en esta aventura de la escritura?

R.-Yo no me imaginé nada. Mira, yo empecé a escribir porque mi madre es una grandísima lectora y estaba aburrida en casa y dije, oye pues voy a intentar escribir una historia de esas que le gustan a mi madre a ver si le hace ilusión. Cuando la terminé, la imprimí, la encuaderné, se la di a ella, a mis tías y a mis primas, y les gustó. Y aunque yo sabía que no podían ser objetivas, porque hubiera sido una mierda que me dijeran que no les había gustado (ríe), me pidieron que escribiera otra, y como me había gustado la experiencia, lo hice. De hecho, cuando yo empecé a publicar novelas, tenía 12 o 14 escritas en un cajón. Yo las dejaba ahí, pero fueron ellas las que me animaban a que las mandara a editoriales y yo pensaba, ¿quién me va a publicar a mí?. Es que, ¿sabes sobre todo lo que me daba mucha cosa? Pues que en la solapa de los libros, donde viene la biografía del escritor, pues a los autores que yo leía siempre eran licenciado en tal, diplomado en tal... Y me decía, pero si yo soy licenciada de la vida, yo con 17 años me puse a trabajar porque en mi familia, que es una familia muy corriente, había que ponerse a trabajar para llevar dinero a casa. Tampoco conocía a nadie del mundillo literario ni nada... Pero vamos, para que mi familia se callara yo enviaban los manuscritos a las editoriales y me dijeron que no durante 12 años. Eso sí te digo, que la primera vez que recibí un no, me picó mi amor propio y me dije, pues ahora voy a ir a por el sí. Y fueron 12 años de noes, hasta que llegó el sí. Y yo le decía a mi madre, el día que me digan que sí, te voy a comprar un piso con un ascensor.

P.-¿Y lo hizo?

R.-Por supuesto. Yo soy hija única, hija de una madre soltera y de una familia de mujeres muy luchadoras y muy potentes. Y, evidentemente, cuando empecé a ganar de dinero le dije a mi madre, yo te prometí una cosa y la voy a cumplir. Y lo hice.