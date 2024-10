South Series 2024| "Nada como la costa de Cádiz" para 'Ella, maldita alma' con Maxi Iglesias y Martiño Rivas

Cádiz/La próxima serie de Mediaset, y que emitirá Telecinco, Ella, maldita alma no ha podido encontrar un marco con más sentido para la presentación de sus primeras imágenes. Y es que el Palacio de Congresos de Cádiz, en el marco del II South International Series Festival, ha acogido este lunes la presentación de la ficción protagonizada por Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Koloklochykova que actualmente se está rodando en Conil. "Nada como la costa de Cádiz, nada como su gama cromática, su luz, sus pequeñas y, muchas de ellas, floridas calles para traer aquí este rodaje", ha defendido Iñaki Mercero, director de la serie basada en el relato del mismo nombre del escritor Manuel Rivas.

Todos ellos, el realizador, el trío (y torturoso triángulo amoroso en la ficción) protagonista, el literato, los productores ejecutivos Álvaro Benítez y César Benítez -"este señor que tenéis aquí es el responsable de Valeria", ha señalado Iglesias a las muchas seguidoras que abarrotaban el auditorio de la antigua Fábrica de Tabacos- y Manuel Villanueva, director general de Contenidos de Mediaset España, han estado presente en la proyección de un teaser donde, además de quedar constancia de la impresionante luminosidad del pueblo gaditano, se ha podido ver al actor de apellido eclesiástico con la casulla ya puesta. "Cuando decía que iba a rodar un proyecto donde interpretaba de sacerdote mucha gente me decía, '¿tú, de cura?, no me lo creo'. Y, mira ese fue uno de los motivos que me animó a aceptar. Porque es todo un reto", ha reconocido Iglesias.

Porque el actor es quien dará vida a Fermín, el sacerdote de un pequeño pueblo “donde parece que todo va bien, que todo es bonito, pero donde en realidad nadie está bien y, sin embargo, es él, el que más amor da, el que acaba siendo más juzgado”, ha descrito el intérprete al personaje cuya vida da un vuelco cuando su primo Isaac, interpretado por Martiño Rivas, llega a la localidad con su esposa Ana (Karina Kolokolchykova), una chica ucraniana, como la actriz que la interpreta, que viene huyendo de la guerra de su país y que sentirá una conexión inmediata con el párroco.

“Lo que no consigo entender es cómo puede ser que el personaje de Ana le dé una patada al mío para irse con mi primo que, además, es cura”, ha desatado las risas y el aplauso del respetable Martiño Rivas que también resolvía, antes de que nadie le interrogara, “tres preguntas que tendréis”. “La historia original está ambientada en la Costa Da Morte, y ¿por qué nos hemos venido a Cádiz? Abrid en el móvil la aplicación de El Tiempo, poned Costa Da Morte y lo entenderéis. La segunda, ¿por qué tengo un papel en esta serie? Hombre, porque es un relato de mi padre, y eso ayuda mucho...”, ha ironizada para después hablar de ese misterio de que Ana se enamore del cura Fermín. “Bueno, pero en realidad nada más hay que mirarle la cara a Maxi. Le voy a dar el micro a ver si, además de guapo, habla tan bien, a ver si es tan perfecto...”, la ha formado Rivas mostrando la complicidad de su compañero que se llevaba las manos a la cara y que, al minuto, lo reconoció como “el actor más guapo que he tenido enfrente mía”. “Que se lo digo un montón, ¿eh? Qué guapo eres Martiño. Estoy ya en el límite de lo correcto”, ha bromeado.

El equipo de la serie 'Ella, maldita alma', el lunes en el Palacio de Congresos de Cádiz. / Lourdes de Vicente

Con esta muestra, entre otras muchas, del buen rollo existente en el equipo, el elenco habló de Ella, maldita alma como una serie “de actores”, “de emociones”, “sin red”, como ha calificado César Benítez, donde se exploran cuestiones como “la culpa”, “la atracción, “la familia” y “la generosidad”. “Son personajes muy generosos, ya lo veréis”.

Pero más allá del conflicto amoroso, Ella, maldita alma, como avanzaba Maxi Iglesias, bucea en otras tramas sociales y, como se pudo ver en la proyección, parece que problemas tan latentes como la vivienda, la convivencia en un mundo multicultural y la corrupción también tienen cabida en esta serie cuya adaptación corre a cargo de la guionista Aurora Guerra y que ya tiene confirmadas dos temporadas.

“Mínimo habrá ocho capítulos de esta primera temporada pero podemos asegurar que habrá una segunda, aunque no sabemos de cuántos. Lo que sí hay que advertir es que esta es una serie que tiene una duración concreta, no será muy prorrogable”, ha descubierto Villanueva sobre Ella, maldita alma que, recordemos, parte de un relato literario “aunque éste sólo es una semilla, y lo estoy viendo crecer en la serie, y creciendo, por ahora, muy bien”, ha dado su aprobación Martín Rivas que en su pieza literaria –que encontraría continuidad en un libro con otros relatos más sobre el tema– exploraba ese misterio insondable de qué es el alma y dónde habita.

La de esta serie, “en Conil, desde luego” y “en esa calle maravillosa de Zahara de los Atunes alcanzada por la arena”, ha vuelto a resaltar un generoso Iñaki Mercero con una localidad cuya elección como localización fue definitiva “porque tiene una plaza que cumplía con todas las condiciones, con la iglesia, una en la que hemos podido rodar porque es un centro cultural, un bar cercano, el Ayuntamiento... Era perfecta. Y sí, desde luego, el alma de Conil ha impregnado la serie”.