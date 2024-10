South Series 2024| Alberto Caballero: "En la comedia estamos obligados a no tener líneas rojas"

Cádiz/Uno de los tándem creativos de comedia más importante de nuestro país, el formado por los hermanos Alberto y Laura Caballero, han dominado absolutamente la tercera jornada del II South International Series Festival con doble presencia en el Palacio de Congresos de Cádiz este domingo. Así, si han puesto de largo la décimo quinta -se dice pronto- temporada de La que se avecina, también han hecho lo propio con la segunda atacada de otra de esas creaciones suya tan arriesgadas, ácidas y de colmillo retorcido, Muertos S. L. Dos series que en nada se parecen, pero que consiguen "un mismo resultado", casi un mismo sello. Y, quizás, sólo quizás, el secreto esté en una de las aseveraciones que ha pronunciado el propio Alberto Caballero en la presentación de la serie protagonizada por Carlos Areces, Salva Reina, Amaia Salamanca y Adriana Torrebejano, entre otros nombres del "casting más acertado" que los creativos han hecho nunca: "En la comedia estamos obligados a no tener líneas rojas".

Una declaración de intenciones que se ha materializado hasta en la puesta en escena del encuentro con la prensa donde estaba prevista la presencia del actor que interpreta al ambicioso agente funerario Dámaso Carrillo que, finalmente, sólo ha acudido en cuerpo ausente, ya que una urna para cenizas y una fotografía del personaje compensaban el hueco dejado por Areces en la rueda de prensa, además de proporcionar un ambiente idóneo que nos conecta de nuevo con esta ficción que en su segunda temporada promete "seguir consolidando" a esta atractiva galería de trabajadores del tanatorio Torregrosa.

Porque Muertos S. L. es lo que parece, pero aún es más. "Hemos hablado mucho sobre el título de la serie, ¿verdad Laura?, y al final nos hemos dado cuenta los muertos no son los clientes, sino los trabajadores de este lugar", ha reflexionado Caballero que junto a su hermana, directora de esta producción, no temieron ni por un minuto atajar desde la comedia un tema tan sensible como la muerte. "Es que yo creo que el acierto del tono de la serie es que la muerte es una circunstancia, haces humor en algunos momentos concretos sobre alguna situación grotesca, pero, realmente, lo que sostiene la estructura de la serie son las miserias de una pyme familiar. A nosotros lo que nos interesó es hacer una comedia sobre las relaciones laborales", ha confesado.

Bajo esta premisa, bajo el formato de sitcom y bajo todas las posibilidades que ofrece un entorno laboral como un tanatorio, la comedia negra estaba servida desde el primer momento, a pesar que de Laura Caballero también indique que siempre le ha dado "mucho yuyu" la muerte. "Bueno, lo dice alguien que lleva a su novio de visita al set y hace que un miembro del equipo se tire con una sábana por encima en la sala de tanatopraxia...", le descubría la anécdota su compañero de mismo apellido, sumando la actriz que interpreta a Manuela otra jugarreta tras las cámaras y hasta revelando, esta vez la devolvía la propia directora, la implicación tan fuerte que ha tomado un miembro del elenco con el tema de la serie que hasta se ha embarcado en el negocio. El malagueño Salva Reina, al que Caballero ha señalado, ha reconocido que es socio con unos amigos en el proyecto de una funeraria de mascotas, Huella eterna, que pertenece a la funeraria Espíritu Santo. Y no es coña.

Las tramas de los personajes en la segunda temporada

"Es un proyecto muy bonito", ha defendido Reina cuyos intereses, a buen seguro, no coinciden con su personaje en Muertos S. L. "No es que Nino no sea empático, es que no tiene tiempo para serlo", ha dicho sobre el conductor del coche fúnebre al que en la segunda temporada lo seguiremos viendo empeñado en su objetivo de "sobrevivir, como desgraciadamente ocurre con el 70% de los trabajadores de este país", de "resolver todas sus deudas" y "a verlas venir, muchas veces, sin entender nada de lo que ocurre a su alrededor", ha definido.

A Manuela, "una revolucionaria", como la ha definido Torrebejano, además de "continuar con su particular Me too que enarboló en la primera temporada", la veremos implicarse "en muchas más luchas, porque es que ella es así", pero también en "buscar el amor" y, sobre todo, "emprenderá una investigación hasta el fondo de por qué mata a sus novios", ha avanzado.

De quien conoceremos mucho más, "porque en la primera temporada sólo vimos pinceladas", es de Vanesa, la agente funeraria rival de Dámaso, y su exbecaria, que interpreta Amaia Salamanca. "Por supuesto que seguiré en esa rivalidad e intentaré quitármelo de en medio con mis tejemanejes ayudada por las hijas de la dueña de Torregrosa, ya veremos si para quedarme como directora o para acabar con la funeraria", ha abierto posibilidades la archienemiga de Dámaso que "seguirá siendo igual de miserable e intentando por todos los medios convertirse en el director de la funeraria", ha avanzado Alberto Caballero sobre el personaje central de la comedia coral que también se empeñará en averiguar si es, o no, un Torregrosa, para lo que necesita conseguir pruebas concluyentes.

Estreno en Movistar Plus+ en 2025 y tercera temporada finalizando rodaje

El apunte de muchas de estas tramas se han podido ver en la jornada de este domingo del South Series y "a principios de 2025" en Movistar Plus+ cuya "confianza" en Muertos S. L. y en la forma de hacer comedia de los hermanos Caballero es tan que "qué mejor prueba que deciros que ya se está terminando de rodar la tercera temporada de la serie", como avanzaba Susana Herreras, productora de la plataforma.

Herreras que tampoco le tuvo miedo a hacer una serie con la muerte de por medio y no pone "ningún marco, ni ninguna línea roja" al desarrollo de esta ficción. "Yo me río mucho siempre en las lecturas de guion y es que tengo plena confianza en ellos".

Una libertad que atestigua Alberto Caballero que, además, ha recordado que "la forma en la que el ser humano gestiona el tema de la muerte es psicológicamente muy interesante". "Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, cuando el dolor es muy potente, hay gente que se desmaya y hay gente que te suelta un chiste o suelta una gilipollez, y eso es la maravilla del ser humano". Esa percepción, unida a esa libertad con la que desde Contubernio trabajan el género, le lleva a esa reflexión de que "en la comedia estamos obligados a no tener líneas rojas". "El problema de la comedia es que si le pones líneas rojas, la desvirtúas, porque es una cosa muy extraña la comedia..."

Una cosa tan extraña que todavía no la alcanza ni ChatGPT. "Los otros días para escribir un guion necesitábamos un texto de drama y nos daba mucha pereza, así que probamos la IA por primera vez en nuestra carrera y nos sacó un título de puta madre y cuatro líneas super bien escritas dentro del topicazo que le propusimos, vamos, que pensé, "lo de las diarias que se vayan apretando los machos". A continuación le pedimos un texto de comedia y nos sacó una mierda que tenía sólo un conato de chiste y era malísimo, con lo que nos alivió un huevo", ha explicado el guionista y creador que, con este ejemplo en la experiencia, decide que "a ver si de una vez se ponen las cosas donde se tienen que poner y se da el valor a la comedia, a la creación de comedia, y a la escritura de comedia. Porque si el algoritmo todavía no puede hacer eso, por algo será... Y si eso es lo que queremos acotar y poner líneas rojas, pues entonces, sí que nos quedará una mierda", ha apostado.