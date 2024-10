'La que se avecina' elige Cádiz para estrenar temporada y anunciar dos más

Cádiz/Por aclamación popular La que se avecina, la popular y longeva serie de comedia española, continúa. Lo hará al menos con dos temporadas más, cada una de ocho capítulos, en 2025 y 2026, tras el acuerdo entre Mediaset y Prime Video. Un anuncio que tuvo a Cádiz como testigo y que no puede llenar más de alegría a los miles de seguidores de esta producción.

No hay secretos: el público así lo quiso. Acérrimos fanáticos como los que este domingo al mediodía abarrotaban la entrada del Palacio de Congresos gaditano para ver antes que nadie el primer capítulo de la decimoquinta temporada de esta exitosa ficción, con fecha exacta -esta sí- de estreno, el próximo 18 de noviembre en Prime Video. Cádiz sirvió de avanzadilla para tan esperada puesta de largo bajo el marco del South International Series Festival 2024.

"Íbamos haciendo un paseíllo por la redacción de Mitele -la plataforma de televisión a la carta y en directo creada por Mediaset España en la que La que se avecina cuenta con su propio podcast- y era como si estuvieran viendo al Mesías, eran todos fans de la serie", explicaba durante la presentación de la nueva temporada en Cádiz, como intentando calibrar la magnitud del fenómeno, Alberto Caballero, creador de la serie. "La que se avecina es una cosa muy extraña, una cuestión de responsabilidad social por la respuesta de la gente -confesaba Caballero-. Lo ves cuando te empiezan a agradecer el efecto terapéutico que tiene en ellos. Si no seguíamos nos íbamos a sentir mal, y es que tenemos una especie de síndrome de Estocolomo con los fans. Es mucho mejor que si nos hubiera tocado el Euromillón".

Los hermanos Laura y Alberto Caballero tuvieron un recuerdo para José Luis Gil, en proceso de recuperación, y los intérpretes que ya no están: Mariví Bilbao, Emma Penella y Eduardo Gómez

Acallaba así los insistentes rumores sobre el final definitivo de la serie tras esta próxima temporada, la número 15, que es "mágica", en palabras de su hermana Laura Caballero, directora de La que se avecina. "La serie llegó como el culo y después solo trajo cosas bonitas. En esta próxima temporada el grupo vuelve a ser muy grupo. Así que hemos decidido hacer dos temporadas más. También para que le dé tiempo a José Luis Gil a recuperarse y que pueda volver en algún momento", recordaba con emoción Caballero sobre la ausencia del actor, víctima de un ictus hace casi tres años.

Esa misma sensación de abrigo, de cariño incondicional, transmitieron los actores de La que se avecina presentes en la capital gaditana. Nathalie Seseña admitió que "es extrañísimo estar tanto tiempo en una serie, tanta vida. Somos una familia después de 17 años y la respuesta del público es impresionante. Ahora empiezo a entender esa frase de: me debo a mi público -dijo entre risas-. Te hace muy feliz y te anima mucho a seguir poniendo lo mejor de ti".

Alberto Caballero dejó claro que en esta nueva temporada de la serie "no están previstas resurrecciones"

Nacho Guerreros, por su parte, afirmó que La que se avecina es "una pieza fundamental en mi vida y mi carrera. Es un regalo que pocos actores y actrices pueden decir que tienen".

Premio de Honor del South Cádiz, que recogió emocionada el pasado jueves, la actriz María Adánez reconoció que "un cachito" de ese galardón es de Laura y Alberto Caballero. "Nos conocimos hace 20 años en Aquí no hay quien viva, así que esta nueva temporara de La que se avecina es como volver a casa. Es un orgullo que sigan confiando en mí".

Tras despejar las dudas sobre su continuidad y conocedor del hambre de los seguidores de La que se avecina por todo lo que rodea a su ficción favorita, Alberto Caballero no quiso dejar ningún fleco suelto y dejó claro dos aspectos muy comentados sobre el inminente estreno de la nueva temporada: la muerte de Vicente Maroto y la resurreción de Leo.

Sobre el primero, Caballero explicó que "los actores forman parte del elenco hasta que ellos quieren. Depende de su propio interés o de su disponibilidad para volver. Lo que no hacemos es perseguir a nadie que no quiera regresar -aclaró-. Y hay un tercer elemento: la salud. Tenemos el caso de José Luis Gil y el de Ricardo Arroyo. Y hemos perdido a Emma Penella, Mariví Bilbao -que "estaba ya cansada"- o Edu Gómez, actores icónicos e insustituibles".

Sobre el segundo, se limitó a decir que La que se avecina tiene "un rango muy amplio, te puedes permitir creativamente cosas nuevas: vaciles, resurgimientos... Pero no tenemos previstas resurrecciones", zanjó.

Unos 'vizinhos' muy bien avenidos

Bien avenidos históricamente, Portugal ha querido tener su propia versión de La que se avecina, llamada Vizinhos para sempre, un guiño a sus vecinos territoriales que pudo disfrutarse también este domingo en el South Series Festival y que permite bosquejar el alcance de esta ficción y su proyección internacional.

El productor de la versión portuguesa, Piet Hein Bakker, admite que La que se avecina es "muy diferente a otras comedias en España y nosotros buscábamos comedia". También en la duración: "en España duran 80 minutos y la hemos tenido que adaptar a 35 minutos por capítulo. Es una gran responsabilidad", afirmó.

Por último el Amador Rivas luso, interpretado por el actor Diogo Valsassina, cuenta que "la versión portuguesa es una adaptación de la serie española y creo que está muy bien trabajada. El reto era no imitar, sino adaptar las bromas, las expresiones al portugués".