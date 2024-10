South Series 2024| 'La Agencia', de Daniel Écija con Javier Gutiérrez, se empieza a rodar en dos semanas

Cádiz/A pesar de la rareza de presentar una serie "de la que no hemos grabado ni un solo minuto todavía", el equipo de La agencia, la que será la adaptación española de la exitosa producción francesa Call my agent, ha querido estar presente en el II South International Series Festival de Cádiz para hablar de un proyecto que abrazan con mucha ilusión y con "muchas ganas -como ha dicho una de sus protagonistas, Marta Hazas- de poner venir a la tercera edición del festival para que todos los podáis ver".

Un objetivo que estar un pelín más cerca en dos semanas, concretamente, el 18 de noviembre, cuando comience el rodaje de la nueva producción de Mediaset de la mano de Good Mood (Mediawan) y con la producción ejecutiva de un hombre bien conocido en la casa, Daniel Écija, "uno de los más importantes creadores de este país, responsable de series icónicas y de géneros muy diversos", como ha tildado Ghislain Barrois, director de la División de Cine, Ficción, Derechos y Distribución de Mediaset España, al responsable de títulos como Periodistas, Los Serrano, Médico de familia, Águila Roja o Estoy vivo.

De hecho, el protagonista de esta última ficción, Javier Gutiérrez, ha estado presente junto a su compañera Hazas en este primer avance para el público de un proyecto que también contará en su reparto principal con Manuela Velasco y, tal y como se han anunciado este martes, con Carlos Bardem y Fiorella Faltoyano, además de Denisse Peña, Iñaki Mur, Carlos Alcaide, Olalla Hernández, Juan Gea, Irene Rojo y Marina Gatell.

Un buen plantel al que se sumarán otros "actores de mucho peso en este país" ya que, "y aquí reside una de las características que convierten a este ficción en algo tan diferente y original", en cada uno de sus 13 capítulos "contaremos con un actor o actriz invitado de mucha trascendencia que se pseudoparodiarán" durante su aparición en la serie. "Nombres importantes" que todavía no han querido desvelar todavía Barrois y de los que Écija ha querido destacar su "buena disposición" a pasar por esta peculiar agencia de representación que conoceremos a través de la pequeña pantalla.

El reto no es pequeño. Call my agent, con un International Emmy Award en el bosillo, se ha convertido con sus cuatro primeras temporadas en un éxito internacional a través de la plataforma Netflix. Sin embargo, y ahí reside "la complejidad de las adaptaciones", como ha apostillado Barrois, no se trata de hacer "una traslación, una traducción de guiones" sino de adaptar el espíritu de la serie "a la idiosincracia local, a la cultura de un país, pero sin tocar el ADN, que ya se sabe lo que pasa cuando se toca el ADN, lo vimos en Jurassic Park", ha bromeado el directivo de Mediaset.

Y es que de humor va la cosa. "La comedia te habla de tu cultura, tiene que ver con nosotros, con nuestros arquetipos, con como vemos las cosas, y aunque la cultura francesa podría ser similiar, qué va, hay grandes diferencias. Así, en el primer capítulo veremos muchos guiños a la serie original, luego la serie coge vida propia y, en un ecosistema similar, el de un ambiente laboral en una agencia de representación, con ese ADN reconocible, nosotros vamos a ir haciendo nuestra propia comedia", ha avanzado Écija que es consciente de que el reto no se puede lograr "sin buenos actores y actrices" que sean capaces de defender la comedia, "y eso, con todos mis respetos, no son capaces de hacerlo todos".

¿Qué sabemos de 'La agencia'?

En Javier Gutiérrez y en Marta Hazas, desde luego, tiene "confianza plena"; la misma que los intérpretes le devuelven al creador de proyectos que, de hecho, les ofrecieron sus primeras grandes oportunidades. Así, si Marta Hazas ha recordado El internado, Gutiérrez mencionaba Águila Roja o Estoy vivo. En esta ocasión, y tal como ellos mismos han adelantado, el actor asturiano será Gabriel Solana, uno de los cuatro representantes de la agencia de actores, "que va a transitar entre la comedia y el drama, de hecho, gran parte del peso de la comedia recae sobre este personaje". "Desde el primer momento va a vivir una situación personal que le va a superar y eso se va a meter en su situación profesional. Ya sabemos que en este país nos reímos mucho de los dramas personales del vecino, y Gabriel, en ese sentido, es un personaje que se mueve mucho en la hilaridad", ha descrito.

En un momento "de encrucijada vital pero también profesional" es en el que conoceremos a Valeria, otra representante de actores (en principio rival) y que "se reencontrará con un amor del pasado, con aquello que pudo ser y no fue" y que "también se va a meter en un montón de líos profesionales y personales", ha revelado sobre su próxima piel Marta Hazas.

Junto a ellos, Andrea (Manuela Velasco), Matías (Carlos Bardem) y Maribel (Fiorella Faltoyano), además de sus respectivos asistentes y artistas a cargo que por la agencia desfilarán cada día, estarán imbuidos en un universo único, competitivo y excitante, pero también con sus egos, conflictos, infidelidades, y amores imposibles que lo hacen difícil de compaginar con sus complicadas circunstancias personales y familiares.

De esta forma, en el punto de partida de la ficción, Gabriel lleva varios años casado con Andrea, pero en un momento de debilidad de ambos ocurre algo que hace saltar por los aires el matrimonio. Con la relación en paréntesis, o quizá rota, Gabi tendrá que aprender a vivir sin ella e intentar reinventarse. La aparición de Valeria (Marta Hazas), agente de la competencia y amiga de juventud de Gabi, sólo vendrá a complicar las cosas.

"Se trata de poner en primer plano a personajes que, en la realidad, siempre suelen estar en segundo plano y que hacen una labor importantísima en este mundo de la actuación y del espectáculo", ha querido destacar Daniel Écija.

Call me agent ya ha sido adaptada a más de una docena de países y, además de la versión española, también se está preparando una versión mexicana, y destinada para diferentes territorios clave de Hispanoamérica, coproducida por Mediawan y Eva Longoria, que también será directora.