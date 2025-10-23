"Situación insostenible" en el hospital Puerta del Mar de Cádiz

Una "situación insostenible". Una "crisis de personal sin precedentes". Unos profesionales "completamente desbordados". Esta es la radiografía que el sindicato Comisiones Obreras hace del día a día en el hospital universitario Puerta del Mar de Cádiz, que denuncia una "grave falta de personal" que desencadena numerosos problemas para poder realizar la labor sanitaria necesaria y atender a los usuarios.

"La situación es insostenible y de no tomarse medidas a corto plazo podría verse gravemente comprometida la asistencia sanitaria en uno de los principales hospitales de referencia de la provincia de Cádiz", aseguran desde el sindicato, que dice apoyarse en los propios profesionales del centro para denunciar que la falta de personal está provocando "que los jefes de servicio, supervisoras y responsables de unidades se encuentren completamente desbordados". "La elaboración de planillas de trabajo se ha convertido en un auténtico desafío, debido a los innumerables huecos provocados por bajas laborales que no se cubren, reducciones de jornada sin sustituciones y ausencia total de contrataciones nuevas", añaden. Fruto de todo esto, "cada vez es más complicado cuadrar los turnos y nos vemos obligados a pedir a los compañeros que doblen jornada o a cubrir huecos como sea, porque la contratación es prácticamente nula".

Asegura Comisiones Obreras que estos problemas derivados por la falta de personal "afecta a todos los servicios del hospital, sin excepción". "Desde unidades médicas y quirúrgicas hasta servicios de apoyo y administración. La carga de trabajo se ha incrementado de forma desproporcionada, generando agotamiento físico y emocional entre el personal sanitario y provocando una situación límite para los equipos que deben garantizar la asistencia diaria", afirman.

Reclama CCOO "refuerzos estructurales" ya que en la actualidad se "está comprometiendo seriamente el funcionamiento del hospital". “No se puede mantener la calidad asistencial si no hay personal suficiente. Estamos tirando de la buena voluntad y del esfuerzo de los compañeros, pero esto no puede sostenerse más", explican.

A esta situación se le une, según denuncian también, "el cierre de unidades por obras que aún siguen cerradas".

Por todo ello, el sindicato reclaman "una respuesta inmediata por parte de la dirección del hospital y del Servicio Andaluz de Salud, que aporte soluciones reales y urgentes para paliar esta situación crítica".