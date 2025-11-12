La sinergia cómplice de la muestra 'Dual' en el Colegio de Arquitectos: "Juntos sumamos"

A Julia de la Rosa y Paco Periñán les basta una mirada para entenderse, para conectar. Para saber si la creación es tan sublime como esperaban. La que ansiaba cada uno, por su parte, en cada una de sus facetas artísticas. Periñán, cineasta de profesión y fotógrafo aficionado, y de la Rosa, realizadora de publicidad y fotógrafa profesional de ‘El País’, que por primera vez se unen en una exposición conjunta e inédita en el Colegio de Arquitectos de Cádiz, ‘Dual’, tras una vida de sinergia cómplice y creativa y de aportación mutua.

“En el grafismo del cartel ya aparece una línea horizontal en mi parte, ‘Atrapar la sombra’, y una vertical en la suya, ‘Graphic Natura’, dos líneas que conforman una suma, porque los dos sumamos, y esta exposición viene a materializarlo por primera vez”, explican casi al unísono, con el brillo en los ojos de “unos adolescentes de 15 años, tenemos la misma ilusión, es un privilegio estar aquí”.

Afincados ya en Cádiz tras la jubilación, la tierra de Paco Periñán, han cumplido un sueño artístico en el que su obra convive y dialoga más allá del estudio que siempre han compartido, en un paseo que va desde el barroco, al claroscuro y el tenebrismo, hasta la modernidad abstracta. En una parte de la sala expositiva se exhibe el juego de sombras de él, “pues siempre me ha atraído este universo, que a su vez lleva al universo de la oscuridad, donde también encuentras la belleza”, explica. “Cuando te paseas por los espacios y diriges tu mirada hacia las sombras, empiezas a descubrir un mundo enorme que pasa desapercibido. Pero en estas sombras que he capturado en mis visitas a salas de exposiciones de París, Londres y Madrid hay también una creación artística, como si fueran cuadros”, ahonda. El resultado es una suerte de belleza “más escondida, hay que buscarla”, mientras que “en las fotografías de Julia la belleza se impone, son como cuadros”, afirma Periñán de su compañera, también sentimental, a la que halaga continuamente personal y profesionalmente, “ha sido pionera en sus facetas profesionales, en mundos que eran de hombres”.

De la Rosa responde que “sin la otra parte de la exposición, la de Paco, no habría exposición, por eso he sido la que más ha insistido para hacerla, porque me desnudo con cada una de mis creaciones, muestra lo que soy yo, nunca antes las había enseñado”, apunta en referencia a esta serie de fotografías que parecen auténticos grabados, dado el laborioso proceso fotográfico con el que manufactura sus bodegones naturales, a base de hojas, flores, piedras e incluso hielo. “Algunas fotografías están hechas en el reflejo de una plancha, otras en directo con una luz muy puntual, con una exposición lentísima, que es lo contrario a lo que debe hacerse en fotografía”, narra Julia de la Rosa. Su elegante obra se completa con una serie realizada en la Punta del Boquerón, en Camposoto, en días siempre nublados, “y que representan naturaleza pura y dura, minimalista, con un estilo muy japonés y que he enmarcado de una forma muy especial”.

Dos expresiones dispares de la fotografía que se completan con una especie de “gabinete de las maravillas de ambos”, describe Periñán. Como “una colección de 29 fotografías de estudio pero en exterior de sombras proyectadas, con algunas ampliaciones que debe hacer el espectador con una lupa, o un libro de hojas gruesas de cartón y un texto titulado ‘Atrapar la sombra’ en la que doy instrucciones”, añade, así como las propias enmarcaciones de Julia en una cajita muy especial en la que usa un juego de espejos, entre otros objetos como libros o portadas.

La muestra puede verse hasta el 4 de diciembre, los lunes, miércoles y viernes de 9.00 a 14.30 horas; martes y jueves de 9.00 a 14.30 y de 16.00 a 18.30 horas.