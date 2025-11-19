Simulacro tsunami en Cádiz: Los puntos de encuentro en zonas seguras

Este jueves, 20 de noviembre, Cádiz y todos los municipios costeros serán el escenario del simulacro general 'Respuest@_25' de maremoto, una actuación a gran escala que pondrá a prueba la capacidad de respuesta, coordinación y comunicación de los distintos organismos ante una posible emergencia por maremoto en la costa gaditana, tomando como referencia la alarmante situación del maremoto de Lisboa.

Un simulacro en el que se practicarán dos formas de ponerse a salvo, la evacuación vertical y la horizontal. Pero, ¿qué hay que hacer exactamente? Cuando se habla del término alerta por tsunami, los expertos siempre hablan de evacuación vertical, subir al menos dos o tres pisos en altura en función de la zona de Cádiz en la que te encuentres. Pero el Plan de Emergencia por Riesgo de Maremotos en Cádiz recoge varios puntos de encuentro para la población residente y vías de escape ante esta emergencia en el escenario de optar por la evacuación horizontal, si así se requiriera por el mal estado de las edificaciones si ha habido maremoto previo, o debido al lugar fortuito donde se encuentre cada ciudadano. En este caso es conveniente calcular los tiempos y ensayar la ruta, si es posible.

Los 8 puntos de encuentro en Cádiz capital para evacuación horizontal

Parque Genovés, en la avenida Doctor Gómez Ulla

Plaza de San Antonio

Plaza de Mina

Murallas de San Roque, en las Puertas de Tierra

Parque de Kothinoussa

Parque José Celestino Mutis

Cruce de la avenida de la Sanidad Pública con avenida de la Constitución de 1812

Avenida de Huelva, cerca de avenida Guadalquivir

Autoprotección y evacuación vertical

Si llegara un maremoto y viniera precedido de un terremoto de elevada intensidad, habría que seguir estas instrucciones de Protección Civil:

Una vez se sienta el inicio del temblor sísmico si está dentro del edificio no salga y colóquese debajo de una mesa o resguardo de algún dintel y aguarde hasta que finalice la sismicidad. Recuerde que el temblor de un terremoto puede durar desde segundos hasta minutos, y que puede haber réplicas.

y colóquese debajo de una mesa o resguardo de algún dintel y aguarde hasta que finalice la sismicidad. Recuerde que el temblor de un terremoto puede durar desde segundos hasta minutos, y que puede haber réplicas. Si está fuera, hay que esperar a que cesen los temblores y hay que comprobar a simple vista cómo se ha comportado la estructura, descartando aquellos edificios en los que se aprecie inclinación o grietas amplias por las que pudiéramos introducir nuestro brazo, ante un posible colapso.

y hay que comprobar a simple vista cómo se ha comportado la estructura, descartando aquellos edificios en los que se aprecie inclinación o grietas amplias por las que pudiéramos introducir nuestro brazo, ante un posible colapso. Hay que tener en cuenta que la caída de elementos estructurales como cornisas, trozos de fachadas y aparatos de aire acondicionado y macetas son los que producen mayor índice de lesividad.

como cornisas, trozos de fachadas y aparatos de aire acondicionado y macetas son los que producen mayor índice de lesividad. Si no se aprecian anomalías, de forma ordenada y sin usar ascensores, hay que subir por las escaleras, hasta la tercera o cuarta planta, salvo si la edificación está por debajo de este nivel, con lo que hay que subir al menos 5 pisos.

Otras recomendaciones

Es importante que cada ciudadano tenga claro su plan de autoprotección, que debe empezar primero en su domicilio, en segundo lugar en el sitio donde estudian los hijos, tercero en su lugar de trabajo y cuarto en los lugares de ocio. De este modo, cada familia debe tener acordado un punto de reunión ante una situación crítica como un posible maremoto, por si fallan los medios de comunicación. También se recomienda tener una mochila de emergencia para toda la familia, con una radio de las antiguas, una linterna para poder alumbrar y señalizar, pilas de repuesto precintadas y un pequeño botiquín.