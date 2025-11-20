Simulacro de tsunami en Cádiz: ensayo de rescate desde la orilla de la playa

La playa de Santa María del Mar ha sido esta mañana de jueves, 20 de noviembre, uno de los escenarios principales del simulacro de tsunami realizado en Cádiz. Y también fue el último lugar en sumarse a este simulacro, pues el plan se activó en la zona unos 45 minutos después de enviada a los móviles la alerta masiva avisando de la posible llegada de un tsunami tras producirse un terremoto. El ensayo sobre la orilla de la playa gaditana movilizó a varios equipos de los servicios de seguridad y emergencia, y consistió en el rescate de varias personas supuestamente afectadas por la llegada del agua a tierra tras el temblor. Tan real quiso ser el simulacro en esta zona que se contabilizaron hasta dos personas fallecidas, como ejemplo de que, posiblemente, no exista el protocolo de emergencias perfecto.

Un buen rato antes de las diez de la mañana, ya estaban desplegados por la zona efectivos del Grupo de Emergencias de Andalucía, tanto del 112 como de Protección Civil. Al tiempo, tres carpas de puesto de mando avanzado se instalaron en la acera, un poco ante sede la plaza de la Estrella. Mientras tanto, en el mar se encontraba una lancha de salvamento marítimo y en la arena vehículos de Cruz Roja y personas del Grupo de Emergencias con sus chalecos verdes. A todos estos dispositivos se fueron uniendo agentes de la Policía Local, de la Nacional, de la Guardia Civil de la Unidad Militar de Emergencias, del 061, psicólogos y trabajadores sociales, además del equipo forense para hacerse cargo de los cadáveres.

Y también en la acera se encontraba un nutrido grupo de jóvenes voluntarios del instituto Cornelio Balbo, que recibían instrucciones acerca de lo que podría ser su cometido en una emergencia de estas características. Por ejemplo, la primera atención a los familiares de personas desaparecidas.

Si la alerta sonó en los móviles de los gaditanos a las 10.14 horas, el simulacro se activó en la playa Santa María del Mar y sus alrededores a las once de la mañana, 45 minutos después: se trataba, pues, del tiempo en el que se calcula el tsunami puede llegar a tierra desde que se produce el terremoto.

Así, poco después de activarse el protocolo del simulacro, un helicóptero sobrevoló la zona. Su función, además de la de vigilar el lugar y localizar posibles víctimas, era avisar a través de una megafonía que se debía abandonar la playa y salir del agua, pero este extremo no ocurrió. Quienes sí llegaron tras activarse la actuación fueron los bomberos, encargados de rescatar a las personas afectadas por la hipotética catástrofe. Dos de las personas estaban 'fallecidas', de forma que los equipos de emergencia se volcaron en el rescate una persona que había caído por las rocas de uno de los espigones de la playa. Después, fueron retirados de la arena los dos cadáveres en las camillas de los bomberos y entregados a los equipos forenses que también se incorporaron al dispositivo. Y desde el mar, la lancha de Salvamento Marítimo recogía a un grupo de personas que se encontraban en el agua con sus trajes de neopreno y que precisaban ayuda.

Los técnicos de los diferentes equipos implicados en el simulacro anotaban en sus papeles lo que estaba ocurriendo y comprobaban tiempos de respuesta y efectividad, de cara a la evaluación final de todo el dispositivo.

No fueron pocos los curiosos que siguieron la evolución del simulacro asomados desde la plaza de la Estrella o desde todo el frente de la playa Santa María del Mar. Algún despistado, muy pocos hubo, preguntaba qué pasaba en la playa, mientras el resto observaba las maniobras de rescate y usaban sus móviles y cámaras para hacer fotos y vídeos de la situación. Incluso había personas que paseaban con sus perros por la playa y, también, un bañista que, pese a la fría mañana, se secaba con su toalla en la arena tras haber disfrutado de un baño en pleno mes de noviembre.