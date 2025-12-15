Serrano Cueto cierra su saga de leyendas y misterios con Cádiz Oculto 4

El escritor y cineasta José Manuel Serrano Cueto pone de largo su esperado Cádiz Oculto 4 ¿Existen más historias gaditanas para no dormir? el próximo 22 de diciembre a partir de las 19.00 horas en el ECCO Espacio de Cultura Contemporánea de Cádiz. Una obra publicada por Ediciones Mayi que junto a la librería Manuel de Falla han organizado este acto en el que también intervendrá Ángel Benítez, sanitario y aficionado al mundo del misterio.

Cádiz oculto 4 supone el fin de una exitosa serie de libros sobre misterios y leyendas de Cádiz que se inició en 2011 con Cádiz oculto. En aquel entonces, Serrano Cueto no pensaba en continuaciones. En sus propias palabras "jamás imaginé el fenómeno en el que se convertiría ese libro, mi única intención era escribir sobre misterio, tema que siempre me gustó y sobre el que ya publicaba en revistas especializadas. Estaba un poco cansado de escribir solo de cine. Me bastaba con el placer de hacerlo, lo que me procuró Ediciones Mayi".

Aquel primer Cádiz oculto lleva vendidos unos 10.000 ejemplares, un auténtico éxito para tratarse de un trabajo de tema local y provincial, aunque haya captado el interés de lectores de todas partes. En 2011, la bibliografía sobre leyendas y misterios de Cádiz era muy exigua (respecto a las publicaciones mensuales, el propio Serrano Cueto ya había tratado temas gaditanos en ellas). Aún no se habían puesto de moda las rutas y teatralizaciones que precisamente avivó la publicación de Cádiz oculto. En 2014 llegó Cádiz oculto 2 y en 2018 Cádiz oculto 3. Aunque en menor medida que el primer libro, estas siguientes entregas también han gozado de una venta extraordinaria.

Cuarto y último

Este Cádiz oculto 4 es un libro más amplio que los anteriores. Cuenta con algunas novedades. Aparte de los capítulos habituales sobre fantasmas, alienígenas, monstruos o milagros, Serrano Cueto ha incluido un apartado de entrevistas a compañeros del mundo del misterio, como José Antonio Caravaca, Jesús Callejo, Manuel Carballal, David Cuevas, Juan José Sánchez-Oro, Fede Padial o el propio Ángel Benítez. Aunque algunos no son gaditanos, todos ellos han investigado, en mayor o menor medida, asuntos relacionados con Cádiz capital y provincia.

Por otro lado, Serrano Cueto ha incluido dos anexos: uno en el que recoge su experiencia en la desaparecida Casa del Terror y lo Fantástico Cádiz Oculto, el museo que el gaditano tuvo en la calle Beato Diego durante cerca de tres años y que desapareció como daño colateral de la pandemia, y un pequeño diccionario dedicado a algunos nombres de la provincia que se han destacado por la investigación y/o divulgación de anomalías, como Cristina Álvarez, Ángel Carretero o el desaparecido Andrés Gómez Serrano.

Historias con nombres y apellidos

Una de las consignas que siempre defiende Serrano Cueto en sus libros, o en sus reportajes sobre anomalías, es que los testigos que le narran los casos permitan la publicación de sus nombres y apellidos. Huye, en lo posible, de las siglas, y por eso intenta, aunque no siempre lo consiga, que los testimonios no sean anónimos. Así, Cádiz oculto 4 está repleto de historias que le han trasladado al autor distintas personas, algunas tan conocidas como el creador digital Daniello Pradotti o el pintor y restaurador Pedro Macías.

Aunque Cádiz oculto 4 sea el final de una saga, José Manuel Serrano Cueto no descarta dedicar otros libros a temas de misterio, ya sean gaditanos o no, e incluso no abandona la idea de llevar al cine alguna de esas historias de Cádiz que ha investigado, divulgado y que tanto le fascina. ¿Cuál? Esto es más difícil de precisar.