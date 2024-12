Serrano Cueto invoca a ‘Los fantasmas del Mora’

A José Manuel Serrano Cueto le va lo misterioso. El cineasta y escritor gaditano, autor de la popular y exitosa saga de libros Cádiz oculto, siempre ha gustado de bucear entre leyendas, relatos populares revestidos de misterio y casos aparentemente sin explicación convincente. Ahora, el autor revisita algunas de estas historias para agruparlas en un libro dotándolas, eso sí, de un mayor carácter literario en forma de relatos cortos. Bajo el sugerente y muy gaditano nombre de Los fantasmas del Mora, Serrano Cueto invoca de alguna forma a cualquier criatura, viviente o durmiente, en un libro editado por Mayi e ilustrado por el también gaditano Francisco Asencio.

La idea, como explica José Manuel Serrano Cueto, partió de la propia editorial gaditana, que propuso al autor recopilar leyendas de casas encantadas de Cádiz, ya recogidas en alguno de los tres volúmenes de Cádiz oculto, para convertirlas en relatos de ficción que, a su vez, pudieran ser ilustrados.

“Así, recopilé cuatro de las leyendas más famosas de Cádiz, que ya estaban en mis anteriores libros: la Casa del Pirata, la Casa de los Espejos, la Niña del Piano y el fantasma del Indiano de la calle Sagasta. He revisado estos casos, los he ampliado y les he dado una forma más literaria respetando la estructura de cada una de las leyendas para, a partir de ellas, conformar un relato”, explica Serrano Cueto.

Una vez elegidos estos cuatro relatos, resultó necesario elegir otras historias paranormales para completar el conjunto. Fue ahí cuando Serrano Cueto se decantó por desempolvar otros casos de sus Cádiz oculto para, en este caso sí, ficcionar completamente la historia en relatos que hablan, por ejemplo, sobre los supuestos fantasmas del antiguo Hospital de Mora o del Gran Teatro Falla, entre otros. Relatos, pues, literarios, que además que uno de los casos ha servido para dar título al libro: Los fantasmas del Mora.

“En estos textos -explica el autor- estos relatos tienen bastante más de ficción, porque yo ahí me baso en los que yo conozco de paranormal que puede tener el Mora, por ejemplo, pero me invento toda la historia. No se respeta, como en los cuatro primeros, la estructura de la leyenda”.

En el caso de los espectros que pudieran vagar por el Falla, a modo de fantasmas de la ópera a la gaditana, Serrano Cueto ha decidido dar protagonismo literario a una figura real, la del escritor Fernando Quiñones, que solía bromear con su particular sarcasmo asegurando que por el teatro se paseaba el fantasma de una vicetiple “guapísima”. Quiñones, que el dibujante Asencio ha introducido como figura en la ilustración de este relato, se convierte así en el hilo conductor de una historia que, antes que nada, Serrano Cueto decidió enseñar a la hija del escritor chiclanero para que le diera su opinión. “A Fernando le hubiera encantado este relato”, señala el autor que le contestó Mariela Quiñones.

Con la publicación prevista para 2025 del cuarto tomo de la saga Cádiz oculto, José Manuel Serrano revela que este será la última entrega de su popular colección. El autor confiesa un cierto hartazgo en el género, del que por otra parte es y será siempre un apasionado, y avanza que su intención es caminar por la senda más literaria de la ficción en sus próximos proyectos: “Este libro de Los fantasmas del Mora puede ser una especie de bisagra entre ambas formas de escribir. Yo escribí mucha literatura en mi etapa de adolescente y me propongo volver a ella con varios proyectos, como un libro de relatos de terror. Lo que ocurre es que le tengo un montón de respeto a la literatura y, generalmente, nunca me acaba de gustar lo que hago, de forma que primero me tiene que gustar a mí al cien por cien; si no, no tiene sentido”.

Una exigencia la de Serrano Cueto que también traslada a su otra faceta más conocida, la de cineasta. En este caso, el realizador se encuentra a la espera de las nominaciones de los próximos Premios Goya, a los que aspira a ser candidato con Osario Norte, el documental que recupera la trayectoria profesional y la vida, muy triste al final, del actor Jorge Rigaud.

El próximo miércoles 18 de diciembre se conocerá el primer corte de estos premios cinematográficos. Será el mismo día en que Serrano Cueto presente Los fantasmas del Mora en el ECCO de Cádiz a partir de las siete de la tarde. Un día después, jueves 19, será el turno de La Casapuerta de Luisa, en la calle Sagasta, donde el libro se presentará a las 20.30 horas. Momentos para invocar a los fantasmas, si los hubiere, y a la suerte en el caso de las nominaciones de los Goya, unos galardones para los que ya fue seleccionado en el año 2013 por su documental Contra el tiempo.