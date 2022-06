La Casa del Terror y lo Fantástico Cádiz Oculto cerrará el próximo mes de septiembre

Otra aventura empresarial que llega a su fin. El próximo mes de septiembre cerrará sus puertas una de las propuestas culturales más curiosas que ofrecía la ciudad de Cádiz: La Casa del Terror y lo Fantástico Cádiz Oculto. De la mano de José Manuel Serrano Cueto, abrió en junio de 2019 para ofrecer un espacio donde el misterio fuera el protagonista, pero el confinamiento y la pandemia han hecho mella en un negocio que se nutre de sus visitantes.

"Inauguramos este espacio el 19 de junio de 2019 y en esos meses antes de que estallara la pandemia la acogida fue magnífica. Tanto es así que seguí metiendo piezas y ampliando el museo, pero el confinamiento, la pandemia y luego la aparición de la variante ómicrom nos remató. Hemos ido arrastrando meses muy malos y no hemos podido recuperarnos", señala José Manuel.

Por eso, tres años después de su inauguración, ha anunciado en Twitter su despedida:

En septiembre cerraremos definitivamente... 😔 Sabemos que @LaMargaridecadi fue una de las primeras en venir a vernos. Gracias. Los que no habéis venido tenéis hasta finales de agosto. Venid a ver este rincón tan especial. — Cádiz Oculto Casa del Terror y lo Fantástico (@DelOculto) June 19, 2022

Para el director de cine y escritor "es una pena tremenda decir adiós al que ha sido mi sueño, que era abrir este museo en mi ciudad. Además me da más pena aún porque es algo único, no hay nada en España dedicado a las leyendas locales" y por eso lamenta que los gaditanos no hayan sabido apreciar su propuesta. "Nosotros nos nutrimos de los turistas nacionales, por eso los veranos han sido siempre tan buenos, pero de gente local no hemos tenido tanto seguimiento".

La Casa del Terror y lo Fantástico Cádiz Oculto es un proyecto muy personal del autor de la serie 'Cádiz Oculto', que recoge en su local de la calle Beato Diego un pequeño museo dividido en cuatro espacios: alienígenas, bestiario, fantasmas y brujerías. Además, en el hall de entrada hay una pequeña tienda con objetos relacionados con ese Cádiz oculto trabajado por Serrano Cueto y espacio también reservado al cine de terror con algunos carteles y fotogramas de películas del género. Muchas piezas de leyendas o casos famosos relacionados con el género paranormal completan la oferta, al que se pueden realizar visitas guiadas.

Serrano Cueto ha expuesto que hasta finales de agosto seguirán abiertos, pero que en septiembre "me llevaré mis monstruos a Madrid" e intentará poner en marcha una gira con exposiciones itinerantes de sus piezas, aunque aún es algo incierto. El director de cine anima a los gaditanos y visitantes a que conozcan este verano su interesante propuesta sobre el mundo del terror y el misterio.