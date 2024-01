La serie de Disney+ que grabó en Cádiz el actor que dio vida a Percy Jackson ya tiene fecha de estreno

Fue a finales de mayo de 2023 cuando Cádiz volvió a convertirse nuevamente en un plató de cine. En esa ocasión, la plaza de Mina, la Alameda y otras calles cercanas recrearon en la Tacita una ciudad de Brasil para acoger la grabación de una nueva sere para Dinsey+. 'We Were the Lucky Ones', título provisional en aquel mes y que parece que se va a mantener, trajo a la capital al joven californiano Logan Lerman, actor que adquirió bastante fama mundial debido principalmente a protagonizar la saga cinematográfica de corte juvenil de Percy Jackson.

En 'We Were the Lucky Ones', Lerman se mete en el papel de un miembro de una familia judía separada al comienzo de la Segunda Guerra Mundial y que busca sobrevivir y volver a reunirse. La serie es una adaptación televisiva de la novela homónima de Georgia Hunter y está basada en una historia real.

Según Hulu, el servicio de suscripción de vídeo a la carta propiedad de Disney Entertainment, los tres primeros episodios se estrenarán en EEUU el 28 de marzo, y los siguientes episodios se publicarán semanalmente.

Cádiz, de nuevo plató de cine

En Cádiz, se rodaron escenas junto a la balaustrada de la Alameda y en la calle General Menacho, donde se colgaron varias prendas de ropa tendidas de fachada a fachada. En la plaza de Mina se trabajó en la zona más cercana al callejón del Tinte, tanto en un edificio de viviendas que se convirtió para la película en la embajada de Polonia, como en locales comerciales que pasaron a ser negocios brasileños.

El equipo de rodaje en la Alameda se ubicó junto al Baluarte de la Candelaria. Furgonetas y coches se repartieron por la zona mientras que entre los jardines, convenientemente balizados para salvaguardar la zona de rodaje, se situaron cámaras, equipos de sonido, luces, trajes y otros elementos del atrezzo.

En la misma Alameda, detrás de los jardines y en paralelo a la balaustrada, se dispuso una cámara travelling para grabar el momento en el que el protagonista emprendía una carrera por la zona. Fue una escena que se grabó varias veces hasta que el director, Thomas Kail, la dio por buena. Lerman corría en medio de un nutrido grupo de extras que, ataviados con trajes de época, paseaban por una Alameda que suele lucir magníficamente en pantalla. En la zona también aparecían varios niños jugando a la pelota.

Antes de llegar a Cádiz, esta serie de la plataforma Disney+ se grabó en Málaga y en Marbella.