Así serán los juegos infantiles que el Ayuntamiento de Cádiz instalará en el foso de las Puertas de Tierra

Recreación del futuro parque infantil que se va a instalar en el foso de las Puertas de Tierra.

Un parque infantil a pie de la muralla que divide extramuros del casco histórico de Cádiz. El Ayuntamiento prosigue en su plan para crear esta zona de esparcimiento para niños y ha sacado ya a licitación la construcción del parque, que supera los 400 metros cuadrados de superficie y que contará con hasta 5 construcciones diferentes que permitirá su uso y disfrute a niños de una franja de edad entre los 2 y los 12 años.

El emplazamiento concreto de este parque será justo al lado del parque canino que desde hace años está operativo en el foso de las Puertas de Tierra, en el lado colindante con Bahía Blanca. De hecho, habrá una separación de 6 metros entre uno y otro parque, y de 3 metros con respecto a la muralla que es Bien de Interés Cultural. Será rectangular, con 16,50 metros de ancho y 26,50 metros de largo.

Tal y como ya había avanzado el equipo de gobierno, el parque contará con cinco juegos diferentes:

Torre tobogán para el parque infantil del foso de las Puertas de Tierra en Cádiz.

una torre/tobogán para niños mayores de 6 años, con un aforo máximo de 24 niños, y una superficie de 54,10 metros cuadrados;

Caseta para el parque infantil del foso de las Puertas de Tierra en Cádiz

una caseta para niños mayores de 2 años, con un aforo máximo de 8 niños, y una superficie de 20,70 metros cuadrados;

Juego de escalada para el parque infantil del foso de las Puertas de Tierra en Cádiz.

una red de escalada para niños mayores de 3 años, con un aforo máximo de 44 niños, y una superficie de 78,50 metros cuadrados;

Tirolina para el parque infantil del foso de las Puertas de Tierra, en Cádiz.

una Tirolina para niños mayores de 5 años, con un aforo máximo de 1 niño, y una superficie de 84,40 metros cuadrados;

Columpio doble para el parque infantil del foso de las Puertas de Tierra en Cádiz.

y un columpio doble para niños mayores de 5 años, con un aforo máximo de 9 niños, y una superficie de 40,30 metros cuadrados.

Todo ello tendrá un coste de 171.002,87 euros, según han previsto los técnicos municipales, y un plazo de ejecución de apenas mes y medio.

Detalla el pliego de condiciones que los colores y el diseño de estos juegos "serán tales que inciten a la participación y atención infantil, y contribuya al desarrollo intelectual y físico infantil"; y los recubrimientos de las superficies de juegos tendrán que ser ejecutados "con pinturas al esmalte vegetal y acrílica soluble, con un tratamiento posterior de encerado, debiendo prestar atención a los posibles riesgos por toxicidad".

No obstante, previamente a la construcción e instalación de estos juegos, será necesaria una renovación integral del área donde se van a implantar, ya que reconoce el Ayuntamiento que el foso ajardinado de Puertas de Tierra es "un espacio cuyo uso habitual no está previsto para la actividad extraordinaria que se pretende desarrollar". De ahí que sea necesaria la retirada de césped y tierra vegetal para construir un "cajeado general" de 15 centímetros de profundidad y un estudio arqueológico preventivo. En ese cajón se instalará un suelo de caucho que ocupará toda la superficie de la zona recreativa "para la amortiguación de impactos, considerando la altura de dichos juegos".

Autorización de Cultura

El proyecto que está en licitación y que ha abierto el plazo de presentación de ofertas hasta el 27 de este mes de agosto cuenta con la autorización de la delegación territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, que entiende que estos juegos tienen "un escaso impacto visual" sobre el BIC de la muralla y que, por tanto, "no afecta a los valores propios del espacio, ni a la contemplación, apreciación o estudio de los BIC a proteger".

El único requisito que incorpora la Junta, en una resolución firmada por la delegada territorial Tania Barcelona el pasado mes de abril, es la realización del control arqueológico del movimiento de tierras previsto para construir ese cajón de 15 centímetros de profundidad que albergará la zona de juegos.