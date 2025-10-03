Septiembre aportó al balance final de 2025 la llegada de 87.826 cruceristas al puerto de Cádiz

El puerto de Cádiz ha contabilizado 227 escalas de crucero en los primeros nueve meses del año, 17 más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que supone un crecimiento del 8% en el número de buques.

Respecto a los pasajeros, entre enero y septiembre han arribado 430.065 cruceristas, un 9% menos que hasta septiembre de 2024. Este descenso se explica por la disminución en el tamaño de los barcos, (un 12% menos de GT), en consonancia también con la apuesta de la Autoridad Portuaria por potenciar los cruceros de clase Premium o Deluxe, de menor tamaño y mayor poder adquisitivo, a pesar de lo ideal sería siempre que estos cruceros de alto nivel vinieran a sumar y no a sustituir los buques de gran calado y eslora como está ocurriendo en la actualidad.

En esta categoría se encuadra, entre otros, La Belle de Cadix que, con 30 escalas, es el crucero que más veces ha escalado en la Bahía de Cádiz hasta septiembre. Le sigue el MSC Música, con 16 escalas, y el Arvia, con 10.

En 2025 hay previstas 355 escalas, de las que 204 son de categoría Premium o Deluxe. Estas previsiones son las que maneja en la actualidad la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, aunque cada mes se alejan más de ser posibles, calculándose realmente la posibilidad de que el total de buques turísticos que lleguen este año al puerto de Cádiz no superen los 511 cruceros.

Es aún difícil conocer las causas que ha llevado a este descenso en el sector a lo largo de este año pero está claro que es un mercado tan volátil y no se presta a previsiones demasiado fiables ni en positivo ni en negativo. De hecho hay muchas líneas que tocaban zonas ahora en conflicto bélico relacionadas con Rusia-Ucrania o Israel-Palestina que han tenido que cambiar sus rutas e itinerarios en busca de otros mercados en los que quede asegurado, por encima de todo la seguridad de los cruceristas.

En cuanto al número de pasajeros, la APBC destaca en una nota de prensa que el Aida Cosma es el que batió el récord de este año por el momento con 6.820 cruceristas a bordo. Por detrás se encuentra el Arvia, con 6.381 y el MSC Virtuosa, con 6.063 pasajeros.

El mes con más escalas hasta el momento ha sido abril, con un total de 46 escalas, seguido por septiembre con 38 escalas y por mayo, como tercer mejor mes con 29 escalas.

Como se sabe, el impacto económico de los cruceros es especialmente significativo en el entorno. Según el último estudio realizado por la Junta de Andalucía sobre el turismo de cruceros en la región, el gasto medio por crucerista y día en puerto de escala se establece en 40,6 euros, y puede llegar hasta los 200 euros en el caso de puerto base.

Es siempre bueno recordar cada vez que la APBC hace mención de este estudio realizado por la Junta que es un informe que ha quedado ya muy obsoleto y bien merece que o la propia entidad portuaria presidida por Teófila Martínez o la delegación de Turismo del Ayuntamiento de Cádiz se hagan cargo de realizar y actualizar un estudio en el que quede actualizado el impacto económico que significa la llegada de un crucerista al puerto de Cádiz como puerto de escala que es, siempre teniendo en cuenta también el dinero que también se dejan en la ciudad la tripulación que, en ocasiones,llega incluso a ser superior al que se dejan en la ciudad muchos turistas que se bajan de los buques con las mochilas cargadas con comida "tomada prestada" de los propios restaurantes de autoservicio de abordo, con lo que, en ocasiones, no compran ni siquiera agua en el destino.

Por contra, siempre dependiendo de la naviera que haga escala en la ciudad, es justo recordar que las de origen alemán o norteamericano sí suelen realizar un desembolso superior en el comercio gaditano, ya que se bajan del buque ansiosos por pasearse por la ciudad, hacer compras, sobre todo de calzado, y hacer uso de la restauración, casi siempre al cobijo del solo que siempre suele brillar en nuestra ciudad a lo largo del año.