El puerto de Cádiz atrae a los cruceros de lujo cada vez más

El crucero mas grande del mundo 'Icon of the Seas' pasó por el astillero gaditano en diciembre de 2023 y este año se estrenará con una escala turística

Cádiz/El porcentaje de buques premium o deluxe, caracterizados por su lujo y por transportar a un menor número de pasajeros, pero todos ellos de mayor poder adquisitivo, supuso el año pasado el 51% del total de escalas de buques turísticos llegados al puerto de Cádiz.

Esta cifra ha ido aumentando a lo largo de los últimos años por distintos motivos. No sólo por el importante hecho de que las granes navieras han optado por comprar o construir buques de lujo para un segmento de clientela que no quiere ni colas, ni tumultos y requieren ya como algo indispensable servicios como el que presta un mayordomo o infraestructuras como piscinas privadas, gimnasios y restaurantes de lujo que cubren un amplio abanico de modalidades gastronómicas.

Como se sabe, el impacto económico de los cruceros es especialmente significativo en el entorno. Según el último estudio realizado por la Junta de Andalucía sobre el turismo de cruceros en la región, el gasto medio por crucerista y día en puerto de escala se establece en 40,6 euros, y puede llegar hasta los 200 euros en el caso de puerto base.

Este estudio de la Junta se queda ya antiguo y requeriría que la misma Junta o cualquier otra administración como podría ser la propia Autoridad Portuaria o bien el propio Ayuntamiento de Cádiz se pusieran manos a la obra para saber con rigor qué supone para la economía de Cádiz y de la Bahía el hecho de que lleguen tantos cruceros hasta nuestros cantiles.

Aun así, con esas cifras de la Junta, la APBC y, antes, este periódico calculó que el impacto de esta actividad en 2024 podría haber alcanzado los 28 millones de euros, contando sólo el gasto de los cruceristas y sin tener en cuenta el generado por la tripulación.

El cruero de Royal Caribbean Independence of the Seas en una de sus escalas en Cádiz, con la catedral de fondo / Julio González

Este último sector, el de los trabajadores que velan porque todo vaya bien a bordo y para que no le falte de nada a los cruceristas suelen dejarse aún más dinero en los puertos de destino que los propios cruceristas, ya que suelen viajar durante meses con muy poco tiempo libre y cono muy pocas ocasiones de pisar tierra.

Pues todas estas cifras podrían aumentar a lo largo de este 2025, según prevé la propia APBC, ya que, como se avanzó recientemente, el puerto de la Bahía de Cádiz tiene prevista actualmente 351 escalas de crucero para 2025, a las que habría que sumar las paradas del mini crucero de lujo Belle de Cadix, que viene haciendo unas cuarenta y cinco escalas al año.

En total, y de cumplirse las previsiones, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) estaría ante una nueva cifra histórica, con 396 escalas, 63 más que en 2024.

Cabe destacar que de los 365 días del año, 149 (un 41 por ciento) no habrá ningún crucero en el puerto y 126 días sólo habrá un trasatlántico (prácticamente, de cada 3 días, 1). 57 días del año coincidirán 2 buques; 26 jornadas habrá 3; 7 días se esperan 4 y uno habrá 5 cruceros a la vez.

Este recién estrenado 2025, Cádiz recibirá, en junio, por primera vez, por ejemplo, al Icon of the Seas, considerado el crucero más grande del mundo, perteneciente a la flota de Royal Caribbean. Este buque cuenta con una eslora de 364 metros. Esto quiere decir que este gigantesco buque no podrá atracar en el Muelle Ciudad, ya que la dimensión de su cantil no alcanza el largo necesario para albergar al Icon of the Seas. Será el departamento de Operaciones Portuarias quien se deba enfren tar a este dilema, aunque, por suerte el barco tendría cabida perfectamente o bien en el AlfonsoXIII, aunque ocupara parte del Reina Sofía, o bien, en el caso que hiciera falta, siempre estaría disponible la nueva terminal de contenedores seguirá sin estar en activo a lo largo del presente año. Cabe recordar que el Icon of the Seas estuvo en diciembre de 2023 en Cádiz pero no pasó por su muelle comercial ya vino para llevar a cabo una varada técnica en Navantia antes de ser inaugurado en Miami

También destacar la presencia, el 15 de mayo, del Disney Fantasy, uno de los cruceros de la factoría Disney que aún no había tocado el puerto de Cádiz. A su vez también destacar la vuelta del Independence of the Seas para el que Cádiz quedó totalmente en el olvido a lo largo de este pasado 2024 o los gigantescos y gemelos Iona o Arvia.