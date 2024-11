Los cruceros de lujo prefieren "dormir" en el puerto de Cádiz

Cádiz/Son tendencias que responden a la propia demanda de los potenciales o expertos cruceristas. Después de mucho tiempo surcando los mares, llevan tiempo reivindicando que una estancia de siete u ocho horas en el puerto de una ciudad no da para demasiado.

Los cruceros suelen llegar a un puerto como el de Cádiz sobre las siete o las ocho de la mañana, pero realmente los cruceristas no se cuelgan sus mochilas para bajar hasta que no desayunan con tranquilidad, a no ser que tengan una excursión concertada, en las que sí exigen salir a horas más tempranas.

El caso es aprovechar al máximo el destino para no sólo hacer una visita de dos o tres horas a la ciudad sino poder contar con más tiempo no sólo para conocer el sitio sino también para conocer sus principales monumentos y su gastronomía, pudiendo, incluso, permitirse el lujo de sentarse en una plaza como San Juan de Dios para degustar, aunque sea, una tapa y una caña de cerveza bajo el sol de Cádiz.

Este ha sido uno de los temas tratados en la décimo cuarta edición del International Cruise Summit (ICS), celebrada durante los días 12 y 13 de noviembre en Madrid, donde, además, se analizaron las últimas tendencias en la industria de los cruceros, entre las que se encuentran las escalas con noche en puerto, la digitalización de los procesos de embarque, y un auténtico boom de nuevas navieras de barcos pequeños.

El ICS 2024 fue inaugurado por Carolina Toledo Martínez de Galinsoga, subdirectora general de Promoción Turística de la Comunidad de Madrid y Álvaro Rodríguez Dapena, presidente de Puertos del Estado y contó la participación de destacados directivos y ejecutivos de más de 25 navieras de cruceros, puertos, turoperadores, agentes de viaje, consignatarios, consultoras y empresas del sector venidos de todo el mundo.

Y las cifras salieron pronto a la luz, ya que tras un 2023 de récord, España se encamina a batir su propia marca en 2024, con más de 12 millones de pasajeros y un impacto económico de 4.500 millones de euros, y apunta como objetivos principales de los Puertos del Estado la reducción de emisiones a la atmosfera, la digitalización y la incorporación de la inteligencia artificial a los procesos administrativos. En ese sentido, muchos de los puertos españoles están ya, según se indicó en esta convocatoria que tuvo lugar en Madrid en días pasados, ejecutando proyectos de electrificación de los muelles de cruceros para suministrar a los buques en puerto energía desde tierra y que puedan apagar motores, como está ocurriendo en el puerto de Cádiz.

Cabe recordar que el Muelle gaditano podría ser, si no se retrasa aún más el proyecto por parte de Endesa X, que se convierta en el primer puerto de España que surta de energía eléctrica a al menos un crucero cuando quede aquí atracado.

Lo bueno de dormir en el puerto

La sesión en la que se trató el tema de las escalas con noche en puerto incluida dejó un marcado poso de reflexión entre los puertos asistentes, pues esta tendencia que se da cada vez con más frecuencia entre navieras de lujo pero también entre las premium aporta importantes beneficios para todos los implicados. Por una parte, el pasajero puede disfrutar de la ciudad más tiempo, con una perspectiva totalmente distinta, y muy posiblemente, sin aglomeraciones.

Para la ciudad, supone un importante aumento del impacto económico al sumar más gastos en el comercio local, restaurantes, ocio nocturno, etcétera. Finalmente, la naviera se beneficia de un menor consumo de combustible y por tanto de emisiones, y una mayor venta de excursiones, aunque por otra parte se incrementan, por supuesto, las tasas portuarias algo que autoridades portuarias como la de Cádiz intentan suavizar con bonificaciones para hacer aún más atractivo el destino Cádiz.

La Catedral de Cádiz, vista desde la cubierta del crucero Independence of the Seas, de Royal Caribbean / Julio González

¿Qué buscan las navieras?

En cuanto a la comercialización de cruceros, distintas navieras aportaron en este importante encuentro sus distintos enfoques, desde las navieras de lujo que tienen clientes fidelizados por su personal de a bordo, hasta grandes navieras donde el barco logra deslumbrar a todos los nuevos cruceristas, pasando por aquellas que buscan al viajero de lujo que no ha considerado todavía hacer un crucero. Todas ellas siguen apostando por los agentes de viajes como principal canal de ventas capaz de ofrecer el crucero indicado para cada tipo de pasajero.

Un año más, el International Cruise Summit consiguió reunir en Madrid a los más prominentes directivos y ejecutivos de la industria de los cruceros en una cita que se ha convertido en imprescindible en su calendario, sobre todo para que un sector que va a velocidad de crucero, nunca mejor dicho, haga una parada momentánea para reflexionar sobre los temas que le incumbe y sobre las posibles mejoras que pueden beneficiar tanto a las navieras como a los potenciales usuarios de las mismas.

Presentación de Alma Cruceros

En el congreso se presentaron varias nuevas navieras, como Alma Cruceros, primera naviera boutique española que operará con un pequeño barco de 190 pasajeros con gastronomía de Martín Berasategui en su oferta culinaria; la nueva naviera Saudí Aroya Cruises; así como Silenseas, el barco que comenzará a operar en junio de 2026 bajo la marca Orient Express y que navegará con un mix de energías limpias y velas rígidas.

Los enemigos de los cruceros

Muchas de las navieras aprovecharon para salir en defensa de las continuas acusaciones sobre el tema de la masificación de los destinos. Sobre esta cuestión dejaron caer, según fuentes presentes en esta convocatoria, que, por ejemplo, en Santorini, los cruceros solo aportan el 5% de los turistas que visitan la isla.

A esto se le sumó también el hecho de que las compañías y actores principales del sector de los cruceros aplaudieron, después de un 2023 que consideraron "magnífico", que, por fin, se ha dejado de usar el año 2019 como referencia para calcular el crecimiento, dejando así atrás el paso del Covid, que tanto mal le hizo el sector turístico en general y, sobre todo, al segmento de los cruceros.

En este encuentro que tuvo lugar hace tan sólo unos días en Madrid, ya se anunciaron las fechas del próximo ICS 2025, que se celebrará los días 18 y 19 de noviembre de 2025 en el Hotel Meliá Castilla de Madrid.