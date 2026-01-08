¿Por qué Santa Cruz es también la Catedral de Cádiz si la ciudad ya tiene una?

El cierre de la Catedral Vieja de Cádiz, debido a las filtraciones de agua en parte del templo por culpa de las intensas lluvias de los últimos días, vuelve a sacar a la luz la situación del rico patrimonio urbanístico de la Iglesia en Cádiz, y la necesidad de actuar sobre el mismo para garantizar su mejor mantenimiento. Es cierto que en los últimos años la propia Diócesis ha realizado cuantiosas inversiones en arreglo de sus templos. En algunos casos gracias a aportaciones de otras instituciones públicas y privadas, y en otros con los propios fondos de la Iglesia.

El mejor ejemplo de una actuación bien realizada es la que se viene desarrollando de forma continuada en la Catedral Nueva desde hace cerca de dos décadas. Siendo el monumento más visitado de toda la provincia, sus gestores han sabido aprovechar este impacto turístico para aumentar sus ingresos anuales, dedicándose buena parte de los mismos a obras en este edificio.

Ahora, por ejemplo, y con fondos del 1% Cultural que aporta el Estado, se van a actuar sobre las dos torres de la Catedral.

Mientras aquí se avanza, en Santa Cruz los problemas continúan. Aunque la Diócesis también supo gestionar el logro de fondos externos para continuar con la recuperación del templo más antiguo de la ciudad, choques administrativos con el Ayuntamiento han impedido en tiempo y forma su desarrollo, a lo que ahora se le une el agua que se ha filtrado en sus naves y que ha provocado el cierre de la iglesia. Parece, en todo caso, que ya la administración local ha dado el visto bueno a estos trabajos.

Santa Cruz es conocida como la Catedral Vieja, y como tal está considerada dentro de la Iglesia Católico. Cádiz es por tanto, una de las pocas ciudades que cuentan con dos catedrales. Las otras son Vitoria, Salamanca, Zaragoza, Lérida y Plasencia.

Lo cierto es que Santa Cruz fue consagrada como Catedral hace más de 750 años. Sin embargo, el ataque inglés a Cádiz en 1596 daños profundamente su estructura. Aunque se realizaron diversas reformas, finalmente se optó por la construcción de una nueva Catedral en 1722, en años de riqueza de la ciudad. La Catedral Nueva tardó más de un siglo en ser consagrada, en 1838, manteniendo Santa Cruz su primacía dentro de la Diócesis. Lo mismo pasó durante varios años a partir de la década de los sesenta del pasado siglo, cuando la Catedral Nueva se clausuró por los problemas de la piedra.