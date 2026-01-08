La obra paralizada de la Catedral Vieja de Cádiz ya tiene informe favorable municipal

Interior de Santa Cruz, con las capillas de la nave del Evangelio vacías por el inicio de las obras el pasado noviembre.

En paralelo al cierre de la parroquia de Santa Cruz de Cádiz, está el Obispado a la espera de solucionar el problema sobrevenido con las obras iniciadas el pasado mes de noviembre y que quedaron paralizadas a los pocos días a exigencias del Ayuntamiento por unos problemas en la tramitación administrativa.

Han explicado desde el Consistorio que las obras se paralizaron ante la necesidad de culminar el segundo de los expedientes relativo a la actuación que se centra precisamente en las cubiertas de la nave del Evangelio y en la fachada exterior de ese lateral de Santa Cruz.

“La promotora de la obra presentó una primera solicitud para unas actuaciones en la cubierta”, que iba acompañada de toda la documentación necesaria en estos casos, “como el aval para posibles daños en vía pública”. Pero a esta primera solicitud, según la versión municipal, se le sucedió posteriormente una segunda que variaba el proyecto inicial y que carecía de algunos de esos documentos necesarios como el ya citado aval de vía pública.

Es por eso que Urbanismo requirió a la promotora de la obra (el Obispado) que presentara esa documentación pendiente y relativa al segundo expediente.

Según asegura el Ayuntamiento, durante el mes de diciembre se ha estado solucionando este problema con la obra de Santa Cruz, que “cuenta ya con informe favorable”, lo que permitiría retomar al fin los trabajos que acumulan dos meses paralizados y que se querían ejecutar precisamente para evitar filtraciones de lluvia en el interior de la Catedral Vieja.