Salen de nuevo a la venta las entradas devueltas para el concierto del 29 de agosto en Calachica de Cádiz

El lunes, 18 de agosto saldrán a la venta las entradas que han sido devueltas debido al aplazamiento de la apertura de Calachica, que finalmente se inaugurará el viernes, 29 de agosto. La organización ha comunicado con gran satisfacción que "hemos tenido la suerte de contar con los mismos artistas para nuestro gran opening".

De este modo, la programación inaugural será la siguiente:

Viernes 29 de agosto: Shuarma (Elefantes), Violetta Arriaza, Carlos Jean acompañado de Magma y Adán Bermúdez & Samu Salazar.

Sábado 30 de agosto: Riki Rivera y Carlos Jean, junto a nuevos DJs invitados.

El concierto de Depedro se traslada al domingo 14 de septiembre. Las entradas ya adquiridas para este concierto seguirán siendo válidas para la nueva fecha.

El concierto inicialmente previsto para este viernes 15 de agosto con Aslándticos se canceló, y las entradas adquiridas para este espectáculo serán devueltas automáticamente.

Desde la organización explicaron que “en cuanto al restaurante y la piscina, contactaremos con todas las reservas para ofrecer y facilitar todas las opciones posibles de reubicación en las nuevas fechas”. “Gracias por vuestra comprensión y por seguir acompañándonos en esta cuenta atrás”, añadieron.

Un balcón privilegiado al mar

Cuando Calachica abra sus puertas la ciudad de Cádiz recuperará uno de sus balcones más privilegiados al mar, con unas vistas únicas a la Alameda y a la Bahía, sobre todo a la puesta del sol, en una experiencia pionera de integración de calidad con vocación de futuro del casco urbano con el puerto, ese sueño perseguido durante décadas que parece cada vez más cercano.

Se trata de un complejo de ocio, cultura y restauración con piscina infinita y camas balinesas, junto a una playita al pie de una muralla del siglo XVIII que sustituye a un viejo, degradado y conflictivo botellódromo abandonado en la Punta de San Felipe, en suelos del Puerto de Cádiz.

