Calachica aplaza su apertura al viernes 29 de agosto en Cádiz "por motivos técnicos"

Calachica, el multiespacio de ocio, gastronomía y cultura de la Punta San Felipe que tenía prevista su apertura para este jueves 14 de agosto, la ha aplazado al 29 de agosto “por motivos técnicos”.

“Soñamos con recibiros con cada espacio listo, cada detalle cuidado y cada experiencia tal y como la hemos imaginado”, expone la dirección de Calachica en un comunicado emitido anoche.

“Por motivos técnicos y para asegurarnos de que todo funcione a la perfección, necesitamos unos días más para terminar las pruebas finales y coordinar a todos los equipos”, explican.

“Sabemos que muchos estabais esperando este momento y sentimos mucho tener que posponer la apertura. La nueva fecha será el viernes 29 de agosto, y todas las entradas adquiridas serán igualmente válidas para ese día”, informan.

La programación inaugural queda entonces de esta manera:

Viernes 29 de agosto: Shuarma, Violetta Arriaza, Magma, Ricardo del Toro.

Sábado 30 de agosto: Riki Rivera y Carlos Jean, junto a nuevos DJs invitados.

El concierto de Depedro se traslada al domingo 14 de septiembre. Las entradas ya adquiridas para este concierto seguirán siendo válidas para la nueva fecha.

El concierto inicialmente previsto para el viernes 15 de agosto con Aslándticos queda cancelado, y las entradas adquiridas para este espectáculo serán devueltas automáticamente.

“En cuanto al restaurante y la piscina, contactaremos con todas las reservas para ofrecer y facilitar todas las opciones posibles de reubicación en las nuevas fechas”.

“Gracias por vuestra comprensión y por seguir acompañándonos en esta cuenta atrás”, concluyen.

Un balcón privilegiado al mar

Cuando Calachica abra sus puertas la ciudad de Cádiz recuperará uno de sus balcones más privilegiados al mar, con unas vistas únicas a la Alameda y a la Bahía, sobre todo a la puesta del sol, en una experiencia pionera de integración de calidad con vocación de futuro del casco urbano con el puerto, ese sueño perseguido durante décadas que parece cada vez más cercano.

Se trata de un complejo de ocio, cultura y restauración con piscina infinita y camas balinesas, junto a una playita al pie de una muralla del siglo XVIII que sustituye a un viejo, degradado y conflictivo botellódromo abandonado en la Punta de San Felipe, en suelos del Puerto de Cádiz.