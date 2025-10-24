Sale a licitación el mantenimiento de los parques infantiles de Cádiz por 850.000 euros en dos años

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz ha dado luz verde a la licitación del servicio de mantenimiento de los 36 parques infantiles recientemente renovados por un valor de 850.000 euros en dos años, según ha informado esta mañana el alcalde de Cádiz, Bruno García. Además de estos espacios lúdicos, que disponen de 48 zonas de juego, el pliego incluye también los cardiosaludables destinados a adultos y los de calistenia.

El alcalde ha recordado que a lo largo de este último año se ha sustituido el suelo de los 36 parques infantiles, dada su lamentable situación por la falta de mantenimiento a lo largo de los últimos años, invirtiendo un total de 544.000 euros. Esta actuación tenía que completarse con un adecuado mantenimiento y de ahí esta licitación para conseguir que los parques infantiles, parques cardiosaludables y circuitos de calistenia estén en perfecto estado.

En la actualidad todos los parques infantiles están ya abiertos, aunque el de Manolo Santander está todavía pendiente de una reforma, y se van a mejorar los juegos, aseguró a este periódico una fuente municipal. De hecho, el pasado 19 de julio, la delegación municipal de Mantenimiento Urbano ya había finalizado la reforma del 71,41% de las áreas de juegos de los parques infantiles de la ciudad. Esta cifra suponía que de las 48 áreas de juegos de los 36 parques infantiles distribuidos entre el casco histórico y extramuros, en esa fecha ya se habían abierto al público un total de 32. Además, ya había otras cuatro finalizadas pendientes de detalles.

En agosto el Ayuntamiento anunciaba que los parques infantiles de Cortadura, Cinco Continentes, Campillo de Puntales, Marconi, Parque Genovés, Real Hospital de Segunda Aguada, Canalejas y Campo de Aviación de Loreto van a contar con islas de sombra gracias a un presupuesto de 291.851,66 euros. El plazo de ejecución que se planteó fue de dos meses, pero aún no se han instalado, precisó a este periódico una fuente municipal.

Convenio Viogén

La Junta de Gobierno Local ha aprobado también un nuevo convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior (Secretaría de Estado de Seguridad) y el Ayuntamiento de Cádiz que incorpora a la Policía Local en el sistema Viogén, Este sistema permite acceder a la base de datos siendo una herramienta de seguimiento de los casos de violencia de género.

Actualmente se habla de Viogen2, que es una actualización del programa que se creó en el año 2007 para la prevención de la violencia de género. Este sistema permite compartir información entre las distintas fuerzas policiales (Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local) y autoridades judiciales para coordinar mejor la protección de las víctimas y la valoración del riesgo.

La Policía Local de Cádiz ya ha venido trabajando con Viogén y ahora, con este convenio, se renueva y se sustituye el anterior para seguir integrada legal y técnicamente. Además, se actualizan los protocolos, formación y seguridad de datos según las normativas actuales. Por tanto, habrá dos agentes de la Policía Local y dos de la Policía Nacional.

Visera de Entrecatedrales

Además, se ha dado el visto bueno al Plan de Seguridad y Salud para la reparación de la visera del mirador Entrecatedrales, paso previo para el inicio de las obras. Esta obra tendrá un presupuesto de más de 30.000 euros y servirá para evitar filtraciones.

Asuntos urbanísticos

En materia de urbanismo, se ha aprobado una licencia provisional para la instalación de una marquesina en una finca situada en la calle Villa de Bouzas. Asimismo, dos requerimientos de obras de seguridad en la Plaza de la Catedral 2 y en Tanguillos 3.

También se ha aprobado la calificación provisional a la promoción de 29 viviendas protegidas, garajes y trasteros en régimen de precio limitado en la plaza San Leonardo, 3. Se trata de viviendas protegidas del Grupo Q que también cuenta en esta zona con otra promoción de 14 viviendas de renta libre.

Ayudas sociales

En cuanto a las ayudas sociales, se han aprobado por valor de 36.047,25 euros de los que 28.899 euros son para 88 ayudas de emergencia social; 3.680 euros para 9 ayudas económicas familiares; 1.912 euros para 33 ayudas para el pago de la luz; y 1.555 euros para 21 ayudas para el pago del agua.

Por otro lado, se han aprobado 6 bonificaciones para pensionistas para el pago de la luz, 4 bonificaciones para pensionistas para el pago del agua, 23 ayudas de cobertura energética anual, 30 suministros vitales de agua y 1 alta en el Servicio de Ayuda a Domicilio.

En lo que va de año, el Ayuntamiento de Cádiz ha concedido ayudas por valor de 3.048.000 euros, según informó el alcalde esta mañana.