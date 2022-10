El saldo del bonobús gaditano llega al móvil

La aplicación BusCádiz, que ofrece información en tiempo real del servicio de autobús urbano, ha incorporado con su última actualización una serie de novedades, entre ellas la de notificar el saldo del bonobús colocando la tarjeta en la parte trasera del teléfono móvil. El informático gaditano Daniel Ramírez Otero fue el creador, hace ya algunos años, de esta útil aplicación en la que también se puede conocer el tiempo de espera del autobús en cada parada o los puntos de venta del bonobús. Las novedades solo están disponibles de momento en los teléfonos con sistema operativo Android.

Con alrededor de 13.000 usuarios, esta aplicación fue creada en su momento por Daniel Ramírez ante la ausencia de algún instrumento para conocer la frecuencia de paso del bus y para saber el tiempo de espera de una parada, una información facilitada directamente por la empresa concesionaria a través de los paneles instalados en algunas paradas, muy pocas, de la capital gaditana, con la lectura de un código QR en las marquesinas de cada parada o en la propia página web de los tranvías de Cádiz.

“Fui curioseando, porque los teléfonos Android tienen lectura NFC, y después de investigar un poco conseguir que se pudiera leer la tarjeta. La gente tiene a menudo varios bonobús y necesita saber qué saldo tienen. La idea le gustó a la gente más cercana y por eso la incorporé”.

La aplicación de Daniel depende para su correcto uso de la información de la propia empresa de autobuses, por lo que en ocasiones se producen algunos fallos: “En principio, si no funcionan los letreros de tiempo en las paradas, tampoco funciona lo mío porque usamos los mismos servidores. Es una de las quejas de la gente, que a veces los tiempos no son muy precisos, pero es algo que no manejo yo. Igual pasa en su página oficial de tranvías de Cádiz y San Fernando, donde se ofrece también información de los tiempos del autobús”.

Pese a la ausencia de una aplicación ‘oficial’ que ofrezca al viajero estas utilidades sobre el servicio de autobús, ni la empresa concesionaria ni el Ayuntamiento han contactado con el informático gaditano para interesarse por su utilización: “En su momento, cuando la saqué, escribí al concejal para ofrecerle la aplicación, pero nunca han contactado conmigo. Y la verdad es que en colaboración con ellos se pueden hacer cosas más curiosas, hacer estadísticas de uso de paradas, extraer muchos datos sobre los usuarios...”.

La aplicación, en todo caso, ha tenido siempre una más que aceptable acogida en su versión para Android, pues alcanza un 4,8 de puntuación (sobre 5) en Play Store. También los comentarios de los usuarios son satisfactorios y destacan, casi todos con la máxima puntuación, la claridad de los datos y la utilidad práctica de la aplicación. También hay alguna crítica negativa, referida sobre todo a las molestias causadas por la publicidad.

Junto a la de Cádiz, Daniel Ramírez ha emprendido un camino similar con las líneas de autobuses de Murcia y San Fernando: “He lanzado una aplicación, solo en Iphone, de los autobuses de Murcia, que tienen muchas más líneas y estuve probando. Y también tengo una de San Fernando, también en Apple, y quiero sacarla también en Android”.

Pero además, Daniel Ramírez continúa con sus trabajos informáticos, algunos para empresas privadas y otros más públicos, sin perder de vista los últimos avances tecnológicos: “Ahora mismo, estoy haciendo proyectos para algunas empresas, pero son aplicaciones de gestión interna. Y estoy pendiente junto a una chica de Sevilla, con todo el tema de la inteligencia artificial, de trabajar el tema del reconocimiento facial para ayudar a las personas ciegas, de descripción de personas o de reconocimiento de amigos, y es algo en lo que estamos trabajando. También es una aplicación. Ella sabe mucho de inteligencia artificial y yo trabajo con aplicaciones, por lo que decidimos unir fuerzas, a ver qué puede salir. Tenemos que comprobar si puede llegar a ser útil para las personas invidentes”.