Ruiz Boix urge a la Junta a pagar 12 millones a Zona Franca por los terrenos para el nuevo hospital de Cádiz

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha pedido hoy a la Junta de Andalucía que "no dé más volteretas" con el proyecto del hospital regional de Cádiz y se haga cargo ya de la compra del suelo para empezar a construirlo. El PSOE va a "presionar desde todos los frentes" al Gobierno de Moreno Bonilla para que cumpla con "su principal compromiso electoral con la ciudad y la provincia de Cádiz, varado hace siete años ya”. Y para ello, según ha anunciado, elevará una pregunta en el próximo Pleno del Parlamento andaluz que realizará la parlamentaria Rocío Arrabal para pedir explicaciones sobre “el espectáculo lamentable de castigo a los gaditanos que está ofreciendo el PP”.

Ruiz Boix ha anunciado asimismo el respaldo del PSOE a la plataforma ciudadana que se está organizando para reclamar la construcción del hospital a través del pago de los 12 millones al propietario del suelo, el Consorcio de la Zona Franca, “un organismo dependiente del Gobierno de España pero en el que participan otras administraciones y donde está sentado como presidente del pleno del Consorcio el alcalde de Cádiz, Bruno García y cinco representantes del Ayuntamiento de Cádiz, una institución, por tanto que recibe los mismos informes jurídicos, los mismos informes económicos de los letrados del Estado, de los habilitados nacionales, que tratan de salvaguardar el patrimonio de esta institución, un patrimonio que claramente está al servicio de la creación de empleo en la provincia de Cádiz y muy especialmente en la ciudad de Cádiz, donde se acierta desde hace más de un siglo con sus más de 100 años de historia”.

Y en la misma línea, ha advertido de que “en ese pleno además de sentarse como presidente, el alcalde de Cádiz también se extiende a la Diputación Provincial de Cádiz en este caso, su presidenta o la que forman parte otras administraciones del Estado, o de la cámara de Comercio, que son instituciones en este caso no están vinculadas al Gobierno de España, pero que forman parte de ese pleno y también algunos de esos miembros de ese comité ejecutivo por tanto, no entendemos la dificultad que no es más que el estar alejado de la realidad territorial de la ciudad de Cádiz”.

Así, ha insistido: "Sabemos que Cádiz es casi una isla, sabemos que los terrenos existentes en el interior de la ciudad de Cádiz son números clausus, no hay nuevos crecimientos y desarrollo urbanístico, como sí puede haber en otras grandes ciudades o en otras capitales. Aquí tenemos merma de espacio, y cuando todos pensamos que ese suelo es propiedad de Zona Franca, no lo pensamos hoy, lo pensamos hace ya siete años cuando algunos se hacían fotografías en el mismo solar con el cartel de Juanma lo haría”. Y también ha recordado que “el pago de esos 12 millones de euros no van a parar a manos privadas, no van a ir a ninguna empresa privada, son 12 millones de euros que van de una administración pública a otra administración pública, en este caso una administración pública que tiene como objetivo la creación de empleo”.

Y en este punto ha incidido en que “no está favoreciendo a nadie, no estamos favoreciendo a ninguna empresa privada, estamos favoreciendo al conjunto de los gaditanos ya que esos 12 millones de euros por cierto que también nacen de los impuestos de la Junta de Andalucía recaen en otra administración pública donde también va a seguir estando el alcalde de Cádiz y la Diputación Provincial, por tanto nos parece que todo este juego de trilerismo político únicamente vienen a engañar y a tratar de justificar la ausencia de compromiso real del Partido Popular de Moreno Bonilla, el Partido Popular de Antonio Sanz, su embajador en la provincia de Cádiz y del alcalde de Cádiz, Bruno García, que antepone los intereses partidistas, los intereses del Partido Popular a la solución que vienen exigiendo los vecinos y las vecinas de la ciudad de Cádiz”.

“Lo que queremos es que haya un acuerdo cuanto antes y que los fondos que tienen que venir, ese pago de los 12 millones de euros, no son fondos que tengan que detraerse de los presupuestos de educación, que tengan que detraerse de los presupuestos sanitarios, que tengan que detraerse de los presupuestos de la dependencia de Andalucía, sino que son fondos que se consiguen a través de la venta de patrimonio público que viene desarrollando el Partido Popular en la ciudad de Cádiz, obteniendo importantes fondos económicos, muy superiores a los 12 millones de euros”, indica Ruiz Boix en nota de prensa.

En su opinión, “el PP está generando un conflicto cuando no lo hay, si ya hay recursos suficiente y hay venta de inmuebles y de patrimonio de los gaditanos, por qué ese dinero no viene directa, nuevamente a la ciudad de Cádiz y vuelvo a decir los 12 millones de euros que se piden del valor de ese solar no iría destinado más que a la creación de empleo, no va destinado más que a otra administración pública que sigue apostando y apoyando el empleo”.

Así con todo, ha pedido al PP que “dejen de engañar con su trilerismo político que van a repetir una y otra vez para tratar de culpabilizar de su torpeza, de su ineficacia, de que después de más de seis años de Juanma lo haría, no hay nada previsto para la construcción del nuevo hospital regional de Cádiz”.